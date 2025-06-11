Кунжут замість «молодильних яблук»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 0

Кунжут, відомий також як сезам, містить безліч корисних речовин, які сприяють омолодженню шкіри

Він багатий на антиоксиданти, зокрема вітамін Е і селен, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами.

Крім того, кунжут містить лінолеву кислоту і фітоестрогени, які зміцнюють структуру шкіри і підтримують її еластичність.

Додавання кунжуту в раціон допомагає боротися зі старінням і зберігати молодість та здоров'я шкіри на довгі роки.

Чому треба їсти кунжут щодня: