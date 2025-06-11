Кунжут замість «молодильних яблук»
Сьогодні, 07:01
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Кунжут, відомий також як сезам, містить безліч корисних речовин, які сприяють омолодженню шкіри
Він багатий на антиоксиданти, зокрема вітамін Е і селен, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами.
Крім того, кунжут містить лінолеву кислоту і фітоестрогени, які зміцнюють структуру шкіри і підтримують її еластичність.
Додавання кунжуту в раціон допомагає боротися зі старінням і зберігати молодість та здоров'я шкіри на довгі роки.
Чому треба їсти кунжут щодня:
- Насіння кунжуту на 20% складається із високоякісного білка. Нагадаємо, що саме рослинний білок підтримує життєздатність мікрофлори кишківника.
- Насіння кунжуту містить багато магній та поживних речовин. Вчені з Аннамалайського університету (Індія) довели, що кунжутна олія запобігає цукровому діабету і допомагає підтримувати рівень глюкози в плазмі крові (навіть у субкомпенсованих діабетиків).
- У тому ж дослідженні індійських лікарів будо виявлено, що кунжутна олія знижує тиск. І все завдяки тому ж магнію.
- Кунжут сприяє виробленню «доброго» холестерину і знижує рівень «поганого» , оскільки містить фітостерини, які блокують його вироблення. Особливо корисним у цьому розумінні є насіння чорного кунжуту.
- Клітковина, що міститься у насінні кунжуту, покращує моторику шлунково-кишкового тракту, а тому слугує профілактикою виразки дванадцятипалої кишки та інших захворювань травної системи.
- Високий вміст цинку допомагає виробляти колаген, підтримуючи еластичність шкіри і допомагаючи відновлювати пошкоджені тканини тіла. Також кунжут містить антиоксиданти, що витягують токсини, а тому кунжутну олію часто включають у засоби для догляду за шкірою. Деякі вчені переконані й у тому, що регулярне вживання кунжутної олії холодного віджиму може зменшити ризик раку шкіри.
- Кунжутна олія сприяє злагодженій роботі серцево-судинної системи завдяки антиоксидантній та протизапальній сполуці, відомій як сезамол.
- Насіння кунжуту містить протиракові речовини, включаючи фітинову кислоту, магній та фітостерини. До речі, саме насіння кунжуту має найвищий вміст фітостеринів серед усіх насіннєвих та бобових культур.
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