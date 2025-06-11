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Кунжут замість «молодильних яблук»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 0

Кунжут, відомий також як сезам, містить безліч корисних речовин, які сприяють омолодженню шкіри

Він багатий на антиоксиданти, зокрема вітамін Е і селен, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. 

Крім того, кунжут містить лінолеву кислоту і фітоестрогени, які зміцнюють структуру шкіри і підтримують її еластичність. 

Додавання кунжуту в раціон допомагає боротися зі старінням і зберігати молодість та здоров'я шкіри на довгі роки.

Чому треба їсти кунжут щодня:

  • Насіння кунжуту на 20% складається із високоякісного білка. Нагадаємо, що саме рослинний білок підтримує життєздатність мікрофлори кишківника.
  • Насіння кунжуту містить багато магній та поживних речовин. Вчені з Аннамалайського університету (Індія) довели, що кунжутна олія запобігає цукровому діабету і допомагає підтримувати рівень глюкози в плазмі крові (навіть у субкомпенсованих діабетиків).
  • У тому ж дослідженні індійських лікарів будо виявлено, що кунжутна олія знижує тиск. І все завдяки тому ж магнію.
  • Кунжут сприяє виробленню «доброго» холестерину і знижує рівень «поганого» , оскільки містить фітостерини, які блокують його вироблення. Особливо корисним у цьому розумінні є насіння чорного кунжуту.
  • Клітковина, що міститься у насінні кунжуту, покращує моторику шлунково-кишкового тракту, а тому слугує профілактикою виразки дванадцятипалої кишки та інших захворювань травної системи.
  • Високий вміст цинку допомагає виробляти колаген, підтримуючи еластичність шкіри  і допомагаючи відновлювати пошкоджені тканини тіла. Також кунжут містить антиоксиданти, що витягують токсини, а тому кунжутну олію часто включають у засоби для догляду за шкірою. Деякі вчені переконані й у тому, що регулярне вживання кунжутної олії холодного віджиму може зменшити ризик раку шкіри.
  • Кунжутна олія сприяє злагодженій роботі серцево-судинної системи завдяки антиоксидантній та протизапальній сполуці, відомій як сезамол.
  • Насіння кунжуту містить протиракові речовини, включаючи фітинову кислоту, магній та фітостерини. До речі, саме насіння кунжуту має найвищий вміст фітостеринів  серед усіх насіннєвих та бобових культур.
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Автор: Мирослава Українська
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