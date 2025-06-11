У Горішніх Плавнях розірвали договір на 1,4 млн грн на придбання обладнання для їдальні однієї зі шкіл

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 183

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» сприяла розірванню договору у Горішньоплавнівській міській раді. Сума догоовру становила 1,4 мільйона гривень. За ці гроші мали придбати обладнання для їдальні однієї зі шкіл міста, повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

За даними ОВА, причиною розірвання договору стало порушення вимог чинного законодавства, зокрема замовник неправомірно відхилив попередню цінову пропозицію, хоча вона відповідала вимогам тендерної документації. Також однією з причин скасування договору стало те, що компанія-переможець має досвід не постачати товар замовнику у передбачений законом термін.

Нагадаємо, робоча група «Прозорість і підзвітність» розглядає закупівлю автомобілів для комунальних підприємств Кременчуцької міськради.