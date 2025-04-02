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Кременчуцькі закупівлі потрапили у фокус обласної робочої групи «Прозорість та підзвітність»

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 241

 

Мова йде про закупівлю автомобілів для комунальних підприємств

Кременчуцькі закупівлі знову потрапили у фокус обласної робочої групи «Прозорість та підзвітність». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. очільника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, мова йде про закупівлю автомобілів для комунальних підприємств міста.

Ми ж можемо припустити, що «Прозорість та підзвітність» проаналізує тендер на дві Toyota RAV4 з очікуваною вартістю у 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину, які замовляють для себе «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» та «Міськоформлення». У технічних характеристиках зазначено, що машини мають бути 2025 року. Доставити їх мають до 1 вересня.

Минулого тижня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради міський голова Віталій Малецький пояснив, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність». 

Нагадаємо, торік робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала сумнівну закупівлю капремонту водогону в Кременчуцькій громаді, оскільки підрядник перебував під слідством у двох кримінальних справах.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: radnuk.com.ua
Теги: закупівлі Прозорість і підзвітність
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