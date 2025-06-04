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Надзвичайні новини

На Кременчуччині в ДТП загинули водії легковика та мотоцикла (доповнено)

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 567

 Аварія сталася в районі села Маламівка — зіткнулися легковик і мотоцикл

4 червня в районі села Маламівка Кременчуцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль та мотоцикл.

Як повідомили очевидці у соцмережах, внаслідок зіткнення обидва водії — і мотоцикла, і легковика — загинули на місці події.

На фото з місця аварії видно понівечений автомобіль та залишки мотоцикла. Причини ДТП встановлює слідство. На місці працюють правоохоронці.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, ДТП сталася близько 6.30 на 120-му кілометрі автодороги Полтава – Олександрія в селі Білецьківка Кременчуцького району. 

За попередньою версією слідства, автомобіль Dacia, під керуванням 52-річного водія, зіткнувся з мотоциклом, яким керував 23-річний чоловік.

Унаслідок ДТП водій мотоцикла та водій легковика отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події. Також отримала постраждала 22-річна пасажирка мотоцикла. Дівчина перебуває в тяжкому стані. Її госпіталізували.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

 

Нагадаємо, що протягом травня на Полтавщині сталося 82 ДТП, в яких загинуло 18 людей, а 97 отримали травми.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП смертельна ДТП мотоцикліст
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