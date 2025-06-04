На Кременчуччині в ДТП загинули водії легковика та мотоцикла (доповнено)

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 567

Аварія сталася в районі села Маламівка — зіткнулися легковик і мотоцикл

4 червня в районі села Маламівка Кременчуцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль та мотоцикл.

Як повідомили очевидці у соцмережах, внаслідок зіткнення обидва водії — і мотоцикла, і легковика — загинули на місці події.

На фото з місця аварії видно понівечений автомобіль та залишки мотоцикла. Причини ДТП встановлює слідство. На місці працюють правоохоронці.