Справжня сила — жіночого роду: успішні жінки, які працюють на «чоловічих» професіях

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 356

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з працівницями ТОВ «Єристівський ГЗК», які впевнено ламають стереотипи й доводять, що жінкам підсильні професії, на яких типово домінували чоловіки

Сучасні українки впевнено входять у сфери, які довгий час вважалися виключно чоловічими. Вони працюють у вугільній промисловості, керують великовантажними самоскидами, спускаються в кар'єри та шахти.

Між іскрами та мріями

Юлії Бугуновій всього 19, вона з Горішніх Плавнів. Майже рік дівчина працює електрогазозварницею у Цеху внутрішньокар'єрних ремонтів Єристівського ГЗК.

Її тендітність і спокійний голос — разюча протилежність важкій роботі, якою вона займається. Але саме в цьому й ховається її сила.

У дитинстві Юля мріяла стати дизайнеркою, закінчила художню школу. Проте випадкова презентація професії електрогазозварниці, яку провели у школі, змінила її плани. Зварювання захопило і вже не відпустило.

— Мені подобається сам процес, ці іскри, які розлітаються від апарату зварювання, як потрібно вести, щоб шов вийшов красивим. Це теж мистецтво, — з посмішкою каже Юлія.

Дівчина згадує, як вперше потрапила на підприємство: вона була вражена масштабами, але не злякалася. Навпаки, це стало для неї стало цікавим досвідом.

Основні колеги Юлії — чоловіки. Каже, кожного дня відчуває їх підтримку й повагу.

— Мене оберігають, підказують, допомагають. Іноді жартують, що я маленька, але я своєю роботою довожу, що не така вже й маленька, — сміється дівчина.

Вона ремонтує ковші екскаваторів: робить заміну коронок, кришок, часто виїжджає в кар'єр і там варить.

— На екскаваторі ківш дуже великий. Коли його пересувають з місця на місце, треба тікати вбік, щоб не придавило. Іноді дивлюсь на цю величезну махину й пишаюся тим, що я в змозі її відремонтувати.

Разом із подругою, яка теж стала зварницею й працює в іншій зміні на комбінаті, Юля Бугунова доводить: жінки можуть усе.

Наразі Юлія планує підвищити свій розряд і стати ще більш кваліфікованою у своїй справі.

— Жінки сильні й сміливі. Ми можемо працювати на важкій роботі і коли потрібно, навіть, замінювати чоловіків, тим самим підтримувати наше підприємство, економіку країни й наближати Перемогу, — переконана вона.

Керувати кар’єром — керувати життям

Марина Танакова працює в компанії Ferrexpo з 2017 року. Починала приймальницю спецодягу в хімчистці. Згодом перевелась в гірничо-транспортний цех диспетчеркою автомобільного транспорту. Нині Марина — є майстринею гірничою у кар'єрі Єристівського гірничо-збагачувального комбінату.

— Головні наші задачі — це здійснення будівництва, утримання і ремонт автодоріг в кар'єрі та відвалах для того, щоб наші великовантажні самоскиди могли безпечно виконувати свою роботу, а саме — вивозити гірничу масу. Також ми встановлюємо знаки, спостерігаємо, контролюємо технічний стан нашої техніки: екскаваторів, бульдозерів, грейдерів.

Раніше ця професія вважалася суто чоловічою, але з часом жінки також почали працювати в цій сфері.

Марина вирішила спробувати себе в якості гірничої майстрині після участі у мотиваційному проєкті для жінок від Ferrexpo — Fe Munity. Після серії тренінгів на різні теми, зокрема з самооцінки лідерства, емоційного інтелекту, тайм менеджменту, з’явилася впевненість в своїх силах.

— Після участі в проєкті Fe Munity, я подивилася на своє життя зовсім іншими очима. Я зрозуміла, що хочу, можу й буду. Можу, бо у мене є час, хочу, бо є бажання змінити своє життя і буду, бо в мене все для цього є. Отже, після закінчення проєкту я чітко усвідомила, що мені потрібно кудись рухатися вперед, — з упевненістю зазначає Марина.

В той час була відкрита вакансія майстра гірничого, і Марина вирішила спробувати. Не всі одразу сприйняли її вибір. Дехто відверто говорив: «Це не жіноча робота», але жінка не дозволила чужим сумнівам вплинути на своє рішення.

Вона не боїться викликів, тож тепер керує багатьма процесами у кар'єрі й комунікує з командою — здебільшого чоловіками.

Каже, на підприємстві багато прикладів цілеспрямованих жінок. Одна з них працює разом з Мариною. Це — Олена Нерода-Ніколайчук, водійка великовантажного автосамоскида, яка презентувала свій досвід і трудовий шлях випускницям водійської школи, ініційованої в рамках шведської програми OnTrack від Reskilling Ukraine.

Жінки у гірничій справі: водійка Ferrexpo поділилася досвідом із випускницями водійської школи OnTrack

Наразі Марина продовжує навчатися — на отримання категорії С для можливості надалі керувати великовантажними автомобілями. Таку можливість надало підприємство, яке розвиває своїх співробітників та співробітниць орієнтується на те, щоб кожен та кожна мали кілька спеціальностей.

— Зараз в мене стажування, їжджу на ЗІЛ 130. А далі, можливо, й більші машини буду підкорювати.

Ця тендітна жінка протягом 15 років працювала швачкою й навіть не замислювалась над тим, що може бути кимось ще. А тепер перед нею відкриті двері. Вона впевнено крокує сходинками свого життя, освоює нові професії й мріє про нові можливості.

Її цілеспрямованість надає впевненості родині: чоловік підтримує всі ідеї дружини, а доросла донька каже: «Мама, це круто, йди тільки вперед», і це дуже важливі слова.

Поза підприємством Марина Танакова звичайна жінка, яка любить свою родину, займається спортом, у вихідні їздить на дачу.

— Життя одне і його можна змінити в будь-який момент. Головне — вірити в себе, — каже жінка. І її приклад — найкраще цьому підтвердження.

Від шкільної дошки — до автосамоскида

Аліні Брославській 34 роки. Ще пів року тому вона працювала вчителькою й практичною психологинею в одній зі шкіл міста Горішні Плавні, а тепер — Аліна водійка автосамоскида в кар’єрі.

Її шлях — це не просто зміна професії, це трансформація світогляду.

— Війна, нестабільність, бажання бути корисною — все це стало поштовхом до змін в моєму житті. На просторах інтернету я натрапила на оголошення про проєкт «Майбутнє заради змін», подалася, і мене затвердили. Спочатку була теоретична частина. Ми вивчали правила дорожнього руху будову, експлуатацію великогабаритних автомобілів. Потім перейшли до практики. Під час екскурсії на кар’єр, коли я побачила ці великовантажні автосамоскиди, зрозуміла, що це саме те, чим я хочу займатися і зроблю все, щоб потрапити сюди.

Склавши іспити, влаштувалась на роботу водійкою автотранспортних засобів Єристівського гірничо-збагачувального комбінату. Спочатку пройшла стажування на легкових автомобілях Renault, Volkswagen. Потім пересіла на більш габаритні МАЗи. А сьогодні вона керує гігантським автосамоскидом, який перевозить гірничу масу від 90 до 220 т.

— Ще під час проходження курсів, зрозуміла, що це моє і я не боюсь цієї роботи. Відчула задоволення, зрозуміла, що моє майбутнє має бути пов’язане саме з цим! Я маленька, але справляюсь. І я цим пишаюсь, — каже Аліна з гордістю.

Вона зазначає, що гендерна рівність дає жінкам можливість втілювати свої мрії, розширювати горизонти, здобувати ті професії, про які раніше не могли навіть думати

Колеги-чоловіки підтримують її. «Разом працювати легко», зазначає Аліна. Вона згадує, як на початку їй було важко переключати швидкості, відкривати величезний капот автівки, але чоловіки у всьому допомагали.

— Я п’ять місяців тут працюю, але ейфорія все ще не пройшла. Отримую справжнє задоволення від своєї роботи, — ділиться жінка й підкреслює, що попри труднощі нічних змін і нові виклики, вона щаслива, що знайшла своє місце й змінила вчительство на важчу «чоловічу» роботу.