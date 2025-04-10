Міський голова Горішніх Плавнів зустрівся з учасниками проєкту Ferrexpo «Корпоративний театр»

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Днями відбулася зустріч міського голови Дмитра Бикова з представниками корпоративного театру FerroTale компанії Ferrexpo й Палацу культури і творчості (ПКіТ). Учасники бесіди обговорили низку організаційних питань, зокрема, проведення репетицій, підготовки до вистав, залучення громади до розвитку театру

Зустріч мера Дмитра Бикова з представниками FerroTale і ПКіТ відбулася 12 березня. До заходу долучилися заступниця міського голови Надія Угнічева, заступниця директора КЗК «Міський Палац культури і творчості», керівниця народного самодіяльного драматичного театру Анастасія Крамаренко, актори-аматори FerroTale Дмитро Люлька, Оксана Дика, Віта Равінська.

«Театр об’єднує в собі різні види мистецтв, такі як драма, музика, танець, декорації. А ще театральне мистецтво передбачає створення відповідних художніх образів за допомогою костюмів, сценічної майстерності акторів та освітлення, — наголосив під час бесіди Дмитро Биков. — Театральне мистецтво неабияк впливає на саморозвиток людини, на її емоційний стан, особливо під час воєнного стану в Україні. Сьогодні ментальне здоров’я українців перебуває далеко за межею прийнятних показників. Високий рівень стресів, депресії, підвищена тривожність — усе це впливає на ментальне здоров’я наших громадян».

Мер підкреслив, що «займаючись театральним мистецтвом, спільною творчою діяльністю, відвідуючи вистави — кожен отримує можливість відволіктися від негативних думок, зануритися у світ краси, який розвиває та збагачує розум і душу».

«Театральне мистецтво допомагає людині відірватися від проблем дійсності, стати безпосереднім учасником подій, які відтворюють актори, разом пережити всі емоції, — наголосив Дмитро Биков. — Для мене важливо, щоб в освітньому просторі на рівні загальноосвітніх шкіл у нас діяли театри. Ще до повномасштабної війни ми проводили загальноміські конкурси шкільних театрів. Вони проходили на досить високому професійному рівні. У нас є добрі театральні традиції у школах № 3, № 5. Успішно працюють театри на базі ЦДтаЮТ, у ПКіТ».

Анастасія Крамаренко підкреслила, що «в нашому місті розвитку театрального мистецтва приділяється багато уваги, і це дуже цінно».

Діяльність колективу народного самодіяльного драматичному театру ПКіТ триває вже 47 років. Анастасія Крамаренко переїхала до Горішніх Плавнів десять років тому і почала свій творчий шлях у ПКіТ керівником (режисером) театрального колективу.

«За десять років роботи з учасниками колективу театральне мистецтво розкрилося для мене зовсім по-новому, і мені надзвичайно подобається, що міський голова Дмитро Биков дуже любить і цінує театральне мистецтво, — наголосила заступниця директора ПКіТ. — Наш колектив популяризує театр. Пам’ятаю, як було складно зібрати глядачів на перші наші вистави. А зараз, коли відбуваються прем’єри, їх очікують з нетерпінням. Ми граємо виставу не один і не два, а кілька разів».

Як зауважила Анастасія Крамаренко, театрали в Горішніх Плавнях співпрацюють зі шкільними колективами, показують спектаклі учням. Вистава «Зачарована Десна» за мотивами однойменного твору Олександра Довженка, створена за участі школярів, привернула увагу глядачів не лише в Україні, а й за її межами. Колектив отримав запрошення долучитися до театрального фестивалю у Фінляндії, що відбудеться в червні.

«Ми готуємося гідно представити театральне мистецтво не лише нашої країни в цілому, а насамперед Горішніх Плавнів», — наголосила Анастасія Крамаренко.

А вже найближчими днями, зауважила вона, у Горішніх Плавнях має відбутися прем’єра вистави «Лісова пісня» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки. За словами Анастасії Крамаренко, вона уважно слідкує за творчим життям корпоративного театру Ferrexpo. Була на першій і на другій виставах FerroTale.

«Кожен поважаючий себе працівник культури має якомога більше бачити різних театральних вистав, отримувати досвід. Це сприяє власному розвитку, розширенню кругозору, збагаченню і віддзеркаленню усіх людських взаємостосунків. Мене захоплює робота FerrоТаle. Інколи складно зрозуміти, де вони знаходять сили для театрального мистецтва після робочої зміни на комбінаті. Це дійсно вражає, це класно. Це свого роду ліки від негативу, це радість, внутрішній стимул і насолода», — підкреслила Анастасія Крамаренко.

Про свою театральну діяльність розповіли учасники колективу FerroTale. Зокрема, Дмитро Люлька зазначив, що за освітою він інженер-будівельник, працює економістом на ДП «Ферротранс».

«Основна мета нашого театру — добрі справи. Усі виручені кошти ми передавали на благодійність. Колектив хоче грати далі, бо для нас театр — не просто місце, де люди розважаються, це саме той простір, який дозволяє покращити ментальний стан людини, що значно погіршився в умовах війни», — зауважив Дмитро Люлька.

Начальниця департаменту організаційного розвитку Полтавського ГЗК Оксана Дика зазначила, що в театрі була спочатку як акторка, затим займалася створенням громадської організації та зараз очолює її.

«Після останньої вистави нашого театру ми шукали шляхи розвитку, щоб не стояти на місці. Перший наш крок — створення громадської організації. Ми звернулися до голови правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса, щоб він посприяв нашій зустрічі з міським головою Дмитром Биковим. І ось ми тут. Ми хочемо співпрацювати з містом. Визначаємося з подальшими діями театрального колективу», — розповіла Оксана Дика.

Начальниця випробувального центру Полтавського ГЗК Віта Равінська долучилася до FerroTale з перших днів.

«Мені дуже хотілося йти й допомагати в ролі помічника художника з костюмів. Я трохи малюю, тому мені це цікаво. Але коли проходила кастинг, мені захотілося спробувати себе акторкою у ролі кумасі у виставі «За двома зайцями» за мотивами однойменної комедійної п’єси Михайла Старицького», — зазначила Віта Равінська.

Вона підкреслила, що в колективі «панує тепла, родинна атмосфера».

«Ми завжди радіємо зустрічам, репетиціям: тут забуваєш про всі свої проблеми. Нас більше 60 учасників, і кожен має творчі здібності. Хтось співає, хтось танцює, а хтось пише вірші. Колективу вже три роки. Наші вистави — це шалена енергетика, яка захоплює нашого глядача. Ми хочемо існувати, розвиватися, дарувати емоції, радість і натхнення», — підсумувала представниця FerroTale.

Під час зустрічі були розглянуті можливості залучення ресурсів громади для розвитку театру FerroTale. Обговорювалися й організаційні питання, зокрема, щодо проведення репетицій, підготовки до вистав. Представники FerroTale вивчатимуть наявні можливості, щоб визначитися, яка саме підтримка є для них найважливішою.