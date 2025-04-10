Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 11 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
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с. Потоки
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с. Придніпрянське.
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