Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 285 Коментарів: 1

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 11 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • просп. Лесі України

  • просп. Лесі України, 18

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Експресівська, 1-48

  • вул. Полковника Оксанченка, 2

  • вул. А. Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Б. Чичибабіна

  • вул. Б. Урбанського

  • вул. В. Баранова

  • вул. В. Симоненка

  • вул. В. Винниченка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Г. Чайки

  • вул. Гетьманська

  • вул. Д. Галицького

  • вул. І. Нагнібіди

  • вул. І. Сіокорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Кропивницького

  • вул. М. Вовчка

  • вул. М. Міхновського

  • вул. М. Грушевського

  • вул. М. Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Новомиргородська

  • вул. О. Пчілки

  • вул. П-ка. Коваленка

  • вул. Размислова

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. С. Наливайка

  • вул. С. Кульчинського

  • вул. Сосновська

  • вул. Утьосова

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Я. Петруся

  • просп. Полтавський

  • пров. А. Ізюмова

  • пров. Г. Ашкаренка

  • пров. Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненка

  • пров. Караванний

  • пров. Кропивницького

  • пров. Полтавський

  • пров. Правди

  • пров. Размислова

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Я. Петруся

  • пров. М. Клєцкова

  • туп. Айвазовського

  • туп. Бажана

  • пров. Газопровідний

  • пров. Глобинський

  • пров. Д. Апостола

  • пров. Кармелюка

  • просп. А. Ізюмова

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • туп. Урожайний, 2

  • пров. Центральний, 11, 13

  • вул. Київська, 64-121 (м. Кременчук)

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Потоки

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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Коментарі: 1

1 406
Andron777:
Сьогодні, 21:21

Сьогодні знову просп. Лесі Україниsmirk У нас немає просп. Лесі України. У нас є просп. Лесі Українки. Леся Українка (літературний псевдонім, Лари́са Петрі́вна Ко́сач, у шлюбі Ко́сач-Кві́тка) це видатна українська письменниця, перекладачка та культурна діячка.


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