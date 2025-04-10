Росіяни почали скидати з дронів вибухонебезпечні предмети

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 287

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що російські війська почали застосовувати безпілотники для скидання вибухонебезпечних предметів. Такі дрони можуть становити загрозу для будь-якого регіону України.

Особливу небезпеку становить те, що час вибуху таких боєприпасів передбачити неможливо. У МВС закликають українців бути особливо уважними — на опублікованих фото видно, як можуть виглядати ці небезпечні предмети.

Громадянам радять за жодних обставин не наближатися до підозрілих об'єктів і негайно телефонувати до екстрених служб за номерами 101, 102 або 112.