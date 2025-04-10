Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим нацгвардійцем Дмитром Хабаровим

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 503

У п’ятницю, 11 квітня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну нацгвардійця Дмитра Хабарова. Про це інформують у пресслужбі департаменту соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцького ліцею № 17. Загинув Дмитро Хабаров 5 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання захисника відбудеться завтра, 11 квітня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.