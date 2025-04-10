Допит законного представника потерпілого та продовження зобов'язань: слухання кримінальної справи щодо загибелі дівчинки у дитсадку

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 3

Сьогодні, 10 квітня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове слухання у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Під час слухання суд вирішив питання щодо допиту хлопчика, який також травмувався від падіння дерева, допитав офіційного представника дитини — його бабусю, та ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченим.

«Він був мовчазний і збентежений»: що каже бабуся про травмування онука

На минулому засіданні, 1 квітня, суд наполягав на присутності наступного разу на слуханні офіційного представника малолітнього потерпілого Марка — його бабусі. Оскільки саме вона як офіційний представник і має вирішувати питання щодо його допиту.

Тож бабуся хлопчика, Ірина Редченко, з’явилася сьогодні на засідання і дала свідчення щодо тих подій.

Жінка розповіла, що про травму онука вона дізналася від доньки: та їй подзвонила зі словами «він живий, але у нього зламана нога і, можливо, кістки тазу». Оскільки на той час пані Ірина працювала лікаркою у Горішніх Плавнях, тож почала телефоном дізнаватися, у якому стані її онук і наскільки серйозні травми він отримав. Вона поділилася також перебігом та обставинами лікування Марка, розповіла про ускладнення внаслідок травми. Певний час навіть сама перебувала із хлопчиком у лікарні, коли її донька та зять захворіли на Covid-19 і були змушені лікуватися вдома.

— Потім я постійно провідувала його, Марк у цей час був мовчазним та збентеженим, — ділиться пані Ірина.

Бабуся також розповіла, що після того, як у її онука виявили утворення фальшивого суглоба, але операцію йому зробити не вдалося через початок повномасштабного вторгнення, її донька змогла домовитися про лікування дитини в Ізраїлі. Проте виникли перешкоди із дорогою туди, тож вони лишилися у Німеччині.

За кордоном Марк разом із мамою жили за 90 км від лікарні. Їздити туди громадським транспортом змоги не було, тож постійно доводилося орендувати машину, аби хлопчик міг потрапити на консультацію чи прийом лікаря. А оскільки дитина вже підросла, а матері постійно доводилося носити Марка на руках, тож через це у неї виникли грижі, які ще потрібно буде лікувати.

Після того, як пані Ірина розповіла усе, що знала щодо обставин справи, вона також і відповіла на питання сторін. Зокрема, повідомила, що ніколи не говорила з онуком про ті події, бо боялася травмувати його психоемоційний стан. Розповіла, що хлопчик має інвалідність дитинства строком на 5 років. Повідомила про те, що під час досудового розслідування дитину не допитували, проте зараз вона не заперечує щодо допиту Марка у присутності психолога і може поїхати задля цього з ним у Полтаву.

Клопотання про продовження запобіжного заходу

Перш ніж вирішити питання про допит малолітнього потерпілого, прокурорка Семеняченко зачитала у залі суду клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим, термін дії якого закінчується 18 квітня. Як і минулого разу, вона прохала суд застосувати до обвинувачених Гладенької та Панащук особисте зобов’язання, зокрема прибувати на виклик до прокуратури та суду, не спілкуватися зі свідками на час судового розгляду справи, повідомляти суд про зміну місця проживання чи роботи, не залишати своє місце проживання, не виїздити за кордон та здати до державних органів закордонний паспорт.

Представники потерпілих традиційно клопотання підтримали, а от адвокати обвинувачених його заперечували, посилаючись на відсутність здорового глузду і формальність та певну «обрядовість» такого рішення.

Що ухвалив суд

Після перебування у нарадчій кімнаті суд ухвалив наступні рішення:

допитати малолітнього потерпілого Марка у режимі відеоконференції у Центрі підтримки дітей «Барнахус» у Полтаві у присутності психолога та офіційного представника, тобто бабусі;

продовжити обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 6 червня 2025 року.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.