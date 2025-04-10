В Олександрії суд призначив кременчуківцю, який на смерть збив пішоходку, умовне покарання

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 69

Чоловікові призначили покарання у виді 3-х років позбавлення волі, але звільнили від його відбування, встановивши іспитовий строк тривалістю в 1 рік

Смертельне ДТП сталося в Олександрії на Кіровоградщині 8 листопада 2024 року. Вантажний автомобіль Volkswagen LT46 здійснював рух заднім ходом на паркувальному майданчику біля супермаркету «АТБ» та наїхав на жінку, яка померла від отриманих множинних травм.

Кримінальну справу № 398/572/25 розглянули в Олександрійському міськрайонному суді 8 квітня 2025 року, а вирок опублікували учора, 9 квітня, в Єдиному державному реєстрі судових рішень. У ньому водія визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначили йому покарання у виді 3-х років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнили від відбування основного покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю в 1 рік.

Обвинувачений є жителем Кременчука, одружений, має двох неповнолітніх дітей, освіта вища, працює менеджером з постачання в ТОВ «Кремінь Сталь».

У матеріалах судової справи йдеться про те, що вантажівка, якою він керував, була справна. Після наїзду водій відразу викликав поліцію та медиків і намагався сам надати жінці першу невідкладну допомогу. Але через травму грудної клітки, множинні переломи ребер та розрив серця жінка померла.

На суді чоловік пояснив що не побачив жінку через те, що вона потрапила в «сліпу зону» для водія. Свою провину він визнав повністю та зробив усе можливе, щоб спокутувати свою провину. Зокрема, як зазначено у вироку, «повністю відшкодував шкоду чоловікові та сину загиблої в такій мірі, що вони відмовились від статусу потерпілої особи». Обвинувачений також просив не застосовувати до нього додаткове покарання у вигляді позбавлення права керування автотранспортом, оскільки є єдиним годувальником родини, а його робота пов`язана з перевезеннями, і таке покарання поставить родину у край тяжке матеріальне становище.

Суд кваліфікував дії водія за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Ця стаття кваліфікується, як необережний тяжкий злочин.

Суд вирішив, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства. Пом'якшувальними обставинами визнані щире каяття чоловіка, його сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданої шкоди постраждалій родині. Обтяжувальних обставин виявлено не було. Суд зважив аргументованим прохання обвинуваченого не позбавляти його права керувати транспортними засобами та не застосовував до нього це додаткове покарання.

Засуджений має періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації й повідомляти цей орган про зміну свого місця проживання, роботи, навчання.

З нього стягнули на користь держави 6367 гривень, витрачених на проведення судової експертизи.

Зазначимо, що під час досудового розслідування обвинуваченому було обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (30 днів), якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, напередодні Нового року ми писали, що у Полтаві водієві, який спричинив смертельну ДТП, повідомили про підозру та взяли під варту.

У березні минулого року ми писали, що суд у Кременчуці виніс вирок Віктору Шаблію, який вчинив смертельну ДТП на Раківці, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич. Йому присудили 8 років позбавлення волі та 10 років позбавлення права керування за ч. 4 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.