На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 12-річного Ростислава Мохуна. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, зник хлопець 9 квітня — він пішов з дому і наразі його місце перебування невідоме. Про зникнення хлопця до поліції повідомили його рідні.
Прикмети Ростислава: русяве волосся, карі очі. Був одягнений у коричневу куртку, сині джинси та шапку в чорно-зелену смужку.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклої дитини, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 098-406-85-74, 099-433-71-02, 102 або будь-яким іншим зручним способом.
Нагадаємо, раніше у Горішніх Плавнях розшукували 13-річного Максима Горбунова.
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