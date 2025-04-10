На Кременчуччині розшукують 12-річного Ростислава Мохуна — поліція

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9 квітня хлопець пішов із дому і наразі його місце перебування невідоме

На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 12-річного Ростислава Мохуна. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зник хлопець 9 квітня — він пішов з дому і наразі його місце перебування невідоме. Про зникнення хлопця до поліції повідомили його рідні.

Прикмети Ростислава: русяве волосся, карі очі. Був одягнений у коричневу куртку, сині джинси та шапку в чорно-зелену смужку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклої дитини, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 098-406-85-74, 099-433-71-02, 102 або будь-яким іншим зручним способом.

Нагадаємо, раніше у Горішніх Плавнях розшукували 13-річного Максима Горбунова.



