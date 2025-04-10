У Кременчуцькому райуправлінні ДСНС проблем з кадрами немає — усі рятувальники заброньовані

Минулого року Кременчуцьке районне управління ДСНС отримало дві автовишки, які призначені для гасіння пожеж в будинках підвищеної поверховості
Одним із напрямків роботи у поточному році для Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України є створення належних соціально-побутових умов для чергових змін рятувальників. Про це сьогодні, 10 квітня, журналістам розповів начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко.
За його словами, рятувальникам доводиться чергувати по 2-3 доби поспіль, протягом яких виїжджати на гасіння пожеж та для ліквідації інших надзвичайних ситуацій за викликами громадян. Наразі проводиться ремонт даху, фасаду, утеплення приміщення, де знаходяться чергові зміни. На виконання цих робіт цього року передбачено витрати близько 16 млн грн. Кошти виділені з державного бюджету. У цих питаннях районному управлінню ДСНС також допомагають територіальні громади, які ухвалили відповідні програми. Зокрема Кременчуцька міська громада цього року має придбати для райуправління ДСНС позашляховик.
На питання «Кременчуцького Телеграфа» щодо укомплектованості штату підрозділів районного управління ДСНС Олексій Стеценко відповів, що близько 99% посад заповнені.
Він також зазначив, що затримок з виплатами зарплат рятувальникам в управлінні немає, як і проблем з паливно-мастильними матеріалами для роботи техніки. Протягом цього та минулого року в управлінні не було випадків загибелі, поранення чи травмування рятувальників під час виконання службових завдань.
Олексій Стеценко розповів, що в управлінні є 7 державних пожежно-рятувальних частин (ДПРЧ) та в територіальних громадах створено 10 місцевих пожежних охорон (МПО). З них наразі функціонує 9.
Стеценко також розповів, що минулого року районне управління ДСНС отримало дві нові автодрабини на базі Volvo з довжиною драбини 45 метрів.
Олексій Стеценко також зауважив, що за останній рік в Кременчуцькому значно покращилася ситуація з пожежними гідрантами, мережа яких призначена для подачі води у разі виникнення пожежі.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що цього року на Кременчуччині збільшилася кількість пожеж в екосистемах — рятувальники моніторять територію району та шукають паліїв шукають за допомогою дронів.
Ми також повідомляли, що внаслідок обстрілів та падіння уламків БпЛА та боєприпасів протягом 2024-2025 року в Кременчуцькому районі виникло 29 пожеж.
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