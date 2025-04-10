Внаслідок обстрілів та падіння уламків БпЛА на Кременчуччині виникло 29 пожеж

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 302

Такі дані під час брифінгу навів керівник районного управління ДСНС за 2024-2025 роки

Однією з причин пожеж, які доводиться гасити рятувальникам Державної служби надзвичайних ситуацій є російські обстріли та падіння уламків боєприпасів. Про це сьогодні, 10 квітня, журналістам розповів начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко.

За його словами, внаслідок збройної агресії РФ на території Кременчуцького району протягом минулого року сталося 23 пожежі. А з початку 2025-го зафіксували вже 6 пожеж, спричинених ворожими атаками.

Він закликав жителів району бути максимально обережними та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що у ніч на 10 квітня російська армія обстріляла Опішнянську громаду. Внаслідок атаки були пошкоджені 14 приватних будівель. Одна людина отримала поранення.

Сьогодні ми також писали, що цього року на Кременчуччині збільшилася кількість пожеж в екосистемах — рятувальники моніторять територію району та шукають паліїв шукають за допомогою дронів.