Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника: засідання відклали за відсутності адвоката

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 477

Сьогодні, 10 квітня, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Проте засідання знову відклали.

Обвинувачений та прокурор приєдналися на слухання в режимі онлайн, у залі були присутні потерпілий Брага та адвокатка обвинуваченого Костюкевич. Ще один захисник обвинуваченого, адвокат Шевченко, знову не з’явився на засідання. За словами судді Мурашової, від нього до суду надійшла заява про відкладення судового засідання у зв’язку із зайнятістю на іншому судовому засіданні.

Як і минулого разу, обвинувачений висловив бажання, аби на засіданні були присутні обидва його захисники. Тож слухання знову відклали.

Сторони обговорили наступні дати судових засідань — так, щоб з’явитися до зали суду могли усі. Наразі спланували три дати на травень.

Суду лишилося допитати ще кількох свідків, а потім перейти до дебатів.

Нагадаємо, на першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію. Засідання, яке мало б відбутися 16 січня, також відклали через неявку свідків. За словами прокурора, суд має заслухати ще 8 свідків.

Не відбулося судове засідання і 5 лютого. Тоді обвинувачений перебував у тяжкому стані на лікуванні після поранення, а одному із його адвокатів тимчасово призупинили діяльність. Так само не відбулося слухання і 11 березня — адвокати обвинуваченого клопотали про перенесення засідання, оскільки того після лікування у стаціонарі направили на проходження ВЛК.