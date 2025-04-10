Кременчук отримав автобус від литовських партнерів: ним користуватимуться дитячі команди ФК «Кремінь»

Днями Кременчук отримав чергову допомогу від литовських партнерів — автобус, яким користуватимуться дитячі спортивні команди. Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 10 березня.
Мер також додав, що у «Кременя» уже є водій, досвід роботи з паливно-мастильними матеріалами та обслуговуванням транспорту, а також є місце, де можна поставити цей мікроавтобус. Саме тому його й передадуть на баланс клубу.
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