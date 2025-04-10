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Кременчук отримав автобус від литовських партнерів: ним користуватимуться дитячі команди ФК «Кремінь»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 194

 

Завдяки цьому автобусу діти матимуть можливість їздити на змагання та інші заходи

Днями Кременчук отримав чергову допомогу від литовських партнерів — автобус, яким користуватимуться дитячі спортивні команди. Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 10 березня.

— Цей мікроавтобус буде передано футбольному клубу «Кремінь», для того, щоб наші дитячі футбольні команди мали можливість їздити на змагання. Але ми великий автобус «Кременя» використовуємо і для інших спортивних заходів, для всіх наших спортивних шкіл, — повідомив мер.

Мер також додав, що у «Кременя» уже є водій, досвід роботи з паливно-мастильними матеріалами та обслуговуванням транспорту, а також є місце, де можна поставити цей мікроавтобус. Саме тому його й передадуть на баланс клубу.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: гуманітарна допомога автобус Кремінь дитячі команди
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