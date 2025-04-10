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В Опішнянській громаді пошкоджені 14 будівель, одна людина поранена (доповнено)

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 647

 Російський удар припав по житловому сектору — без даху залишилася господарська споруда

У ніч на 10 квітня російська армія обстріляла Опішнянську громаду. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 14 приватних будівель, поранення отримала одна людина. Про це повідомив голова громади Микола Різник.

«Повибивані вікна, десь немає даху. Уже щось часто до нас прилітає», — написав він у повідомленні.

Унаслідок вибухової хвилі в будинках повилітали шибки, а одна господарська споруда залишилася без покрівлі. За словами голови громади, усі пошкоджені об’єкти оперативно закриватимуть плівкою.

Мешканцям, у яких зафіксовано пошкодження, рекомендують звернутися до Центру надання соціальних послуг громади.

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Як повідомили у Повітряних силах України, в ніч на 10 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками. Загалом було випущено 145 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Станом на 9.00 збили 85 ударних БпЛА типу Shahed.

Внаслідок атаки, окрім Полтавщини, постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина та Миколаївщина.

Доповнено:

Як повідомив в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, в Опішнянській громаді зафіксоване падіння уламків. Пізніше місцеві жителі повідомили про пошкодження господарчої будівлі. Легких травм зазнав чоловік. Він відмовився від госпіталізації.

— Вкотре закликаю перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, — додав він.

Опішнянська громада вже не вперше зазнає обстрілів. У березні на територію громади також падали уламки російських снарядів.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки Опішня
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