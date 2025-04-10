У ніч на 10 квітня російська армія обстріляла Опішнянську громаду. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 14 приватних будівель, поранення отримала одна людина. Про це повідомив голова громади Микола Різник.
Унаслідок вибухової хвилі в будинках повилітали шибки, а одна господарська споруда залишилася без покрівлі. За словами голови громади, усі пошкоджені об’єкти оперативно закриватимуть плівкою.
Мешканцям, у яких зафіксовано пошкодження, рекомендують звернутися до Центру надання соціальних послуг громади.
Як повідомили у Повітряних силах України, в ніч на 10 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками. Загалом було випущено 145 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Станом на 9.00 збили 85 ударних БпЛА типу Shahed.
Внаслідок атаки, окрім Полтавщини, постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина та Миколаївщина.
Як повідомив в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут, в Опішнянській громаді зафіксоване падіння уламків. Пізніше місцеві жителі повідомили про пошкодження господарчої будівлі. Легких травм зазнав чоловік. Він відмовився від госпіталізації.
Опішнянська громада вже не вперше зазнає обстрілів. У березні на територію громади також падали уламки російських снарядів.
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