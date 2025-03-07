На Миргородщині уламки ракети впали на будинок: є постраждалі

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 4

Також пошкоджений газопровід

Вночі у Миргородському районі уламки ракети впали на приватний жилий будинок, повідомили зранку 7 березня у Полтавській облвійськадміністрації. Дві людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу. Також пошкоджені 2 приватні житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється. Нагадаємо, вночі вибухи чули і у Кременчуцькому районі.

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