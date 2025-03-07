Сьогодні мешканці Ревівки частково будуть без води: у чому причина

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 85

Після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Сьогодні, 7 березня, частина громадян мікрорайону Ревівка у Кременчуці залишиться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Орієнтовно із 08.30 і до 17.00 комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

вулиця Гійома Боплана, 77-92;

вулиця Раїси Кириченко, 84-108;

вулиця Кооперативна, 1-34;

вулиця Юрія Кондратюка, 58/87, 60/94, 62, 64;

вулиця Каховська;

вулиця Лугова;

провулок Луговий;

проїзд Луговий.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.