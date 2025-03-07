Буряк з апельсином: рецепт від газети для «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:02
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Легкий та смачний весняний салат до вашого столу
Складові:
150 г руколи
2 апельсини
3 варені буряки
2 столові ложки кедрових горіхів (можна замінити волоськими, гарбузовим насінням або соняшниковим)
100 г сиру фета
Соус:
3 столові ложки оливкової олії
1 столова ложка лимонного соку або винного оцту
1 столова ложка меду
1 чайна ложка гірчиці
1/4 чайної ложки солі
Перець за смаком
- Очистіть апельсини разом із білою плівкою. Наріжте товстими шматочками, а потім смужками.
- Буряк наріжте кружальцями, а потім смужками.
- Сир фета наріжте великими кубиками.
- Кедрові горіхи підсмажте на сухій сковороді.
- Викладіть усі інгредієнти на тарілку.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти для соусу, поки він не набуде консистенції емульсії.
- Полийте соусом салат.
Смачного!
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