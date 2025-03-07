Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Буряк з апельсином: рецепт від газети для «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 139

 

Легкий та смачний весняний салат до вашого столу

Складові:

150 г руколи

2 апельсини

3 варені буряки

2 столові ложки кедрових горіхів (можна замінити волоськими, гарбузовим насінням або соняшниковим)

100 г сиру фета

Соус:

3 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку або винного оцту

1 столова ложка меду

1 чайна ложка гірчиці

1/4 чайної ложки солі

Перець за смаком

  • Очистіть апельсини разом із білою плівкою. Наріжте товстими шматочками, а потім смужками.
  • Буряк наріжте кружальцями, а потім смужками.
  • Сир фета наріжте великими кубиками.
  • Кедрові горіхи підсмажте на сухій сковороді.
  • Викладіть усі інгредієнти на тарілку.
  • Ретельно перемішайте всі інгредієнти для соусу, поки він не набуде консистенції емульсії.
  • Полийте соусом салат.

Смачного!

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти буряк салати смачна їжа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх