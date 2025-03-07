У Кременчуцькому районі чули вибухи

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7 березня, близько 00.30, у Кременчуцькому районі чули вибухи.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух безпілотників в області.

Близько 00.15 вибухи лунали й у Полтавському районі.

Також на Полтавщині фіксували рух двох авіаційних ракет. Згодом вибухи чули на Миргородщині.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.

Нагадаємо, днями на Полтавщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали 5 домогосподарств та місцеве кладовище.