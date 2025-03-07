Вночі над Україною збили 34 ракети та сотню дронів: 5 «шахедів» збили на Полтавщині

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Вперше у повітряній обороні України взяли участь французькі винищувачі Mirage-2000

У ніч на 7 березня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Основною метою атак була газовидобувна промисловість. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України. За попередніми даними, Збройні Сили України виявили 261 повітряний об’єкт, серед яких: 67 ракет різних типів: 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет «Калібр»; 3 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23; 4 зенітні керовані ракети С-300; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

194 ударних дрони, серед яких Shahed та безпілотники-імітатори. Повітряні Сили разом із силами ППО, РЕБ та мобільними вогневими групами збили 134 російські цілі: 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см

8 крилатих ракет «Калібр»

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69

100 дронів Shahed та інших типів. Крім того: До 10 ракет не досягли своїх цілей.

86 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Відзначено, що вперше у повітряній обороні України взяли участь французькі винищувачі Mirage-2000, які прибули лише місяць тому.

Нагадаємо, що внаслідок нічного ракетного обстрілу Миргородського району на Полтавщині постраждали двоє людей, серед яких дитина. Поліція документує воєнний злочин РФ. Без газопостачання залишилося 5 тисяч споживачів в Опішнянській громаді. Вибухи вночі чули й у Кременчуцькому районі.



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