Вночі над Україною збили 34 ракети та сотню дронів: 5 «шахедів» збили на Полтавщині

У ніч на 7 березня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Основною метою атак була газовидобувна промисловість. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
За попередніми даними, Збройні Сили України виявили 261 повітряний об’єкт, серед яких:
Повітряні Сили разом із силами ППО, РЕБ та мобільними вогневими групами збили 134 російські цілі:
Крім того:
Відзначено, що вперше у повітряній обороні України взяли участь французькі винищувачі Mirage-2000, які прибули лише місяць тому.
Нагадаємо, що внаслідок нічного ракетного обстрілу Миргородського району на Полтавщині постраждали двоє людей, серед яких дитина. Поліція документує воєнний злочин РФ. Без газопостачання залишилося 5 тисяч споживачів в Опішнянській громаді. Вибухи вночі чули й у Кременчуцькому районі.
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