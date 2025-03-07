Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Вночі над Україною збили 34 ракети та сотню дронів: 5 «шахедів» збили на Полтавщині

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 100

 Вперше у повітряній обороні України взяли участь французькі винищувачі Mirage-2000

У ніч на 7 березня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Основною метою атак була газовидобувна промисловість. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

За попередніми даними, Збройні Сили України виявили 261 повітряний об’єкт, серед яких:

  • 67 ракет різних типів:
    • 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
    • 8 крилатих ракет «Калібр»;
    • 3 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23;
    • 4 зенітні керовані ракети С-300;
    • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
  • 194 ударних дрони, серед яких Shahed та безпілотники-імітатори.

Повітряні Сили разом із силами ППО, РЕБ та мобільними вогневими групами збили 134 російські цілі:

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см
  • 8 крилатих ракет «Калібр»
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69
  • 100 дронів Shahed та інших типів.

Крім того:

  • До 10 ракет не досягли своїх цілей.
  • 86 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Відзначено, що вперше у повітряній обороні України взяли участь французькі винищувачі Mirage-2000, які прибули лише місяць тому.


Нагадаємо, що внаслідок нічного ракетного обстрілу Миргородського району на Полтавщині постраждали двоє людей, серед яких дитина. Поліція документує воєнний злочин РФ. Без газопостачання залишилося 5 тисяч споживачів в Опішнянській громаді. Вибухи вночі чули й у Кременчуцькому районі.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони ракети вибухи ППО наслідки атаки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх