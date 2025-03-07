Рішення про завершення опалювального сезону у Кременчуці можуть ухвалити уже наступного тижня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 235

Нині ж міська влада планує вивчити довгостроковий температурний режим, аби пізніше не довелося подавати тепло знову, коли температура знову знизиться

У Кременчуці ще не визначилися із термінами завершення опалювального сезону, проте таке рішення можуть ухвалити уже на наступному тижні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 7 березня.

— Ми вивчаємо довгостроковий прогноз погоди, тому що короткострокові потепління інколи приводять до необдуманого припинення теплопостачання, яке потім відновити дуже важко, — розповів мер.

За його словами, кілька років тому у місті така практика уже була, коли у квітні довелось включати централізоване опалення на кілька днів у зв’язку із раптовим похолоданням.

Міський голова додав, що орієнтовний термін завершення теплопостачання — початок квітня. Тобто 1 квітня містяни вже будуть без тепла у квартирах.

— Але зараз, якщо буде така довгострокова погодна ситуація, то ми, можливо, раніше припинимо опалювальний сезон. Тому якщо зараз не буде довгострокового прогнозу похолодання, можливо на наступному тижні будемо розглядати проєкт рішення про припинення опалювального сезону.

Водночас Малецький повідомив, що температуру теплоносія уже почали поступово зменшувати, щоб у квартирах містян не було дуже спекотно. Проте відбувається цей процес поступово.

— Теплоносій подається відповідно до температури довкілля. І миттєво знизити температуру теплоносія у величезній магістральній, квартальній і внутрішньобудинковій мережі неможливо. Усі ці роботи виконуються, але є певний часовий лаг між зниженням температури теплоносія на джерелі теплопостачання й у квартирі.

Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон у Кременчуці завершили 28 березня.