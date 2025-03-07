Рішення про завершення опалювального сезону у Кременчуці можуть ухвалити уже наступного тижня

Нині ж міська влада планує вивчити довгостроковий температурний режим, аби пізніше не довелося подавати тепло знову, коли температура знову знизиться
У Кременчуці ще не визначилися із термінами завершення опалювального сезону, проте таке рішення можуть ухвалити уже на наступному тижні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 7 березня.
За його словами, кілька років тому у місті така практика уже була, коли у квітні довелось включати централізоване опалення на кілька днів у зв’язку із раптовим похолоданням.
Міський голова додав, що орієнтовний термін завершення теплопостачання — початок квітня. Тобто 1 квітня містяни вже будуть без тепла у квартирах.
Водночас Малецький повідомив, що температуру теплоносія уже почали поступово зменшувати, щоб у квартирах містян не було дуже спекотно. Проте відбувається цей процес поступово.
Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон у Кременчуці завершили 28 березня.
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