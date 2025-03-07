На Полтавщині внаслідок ДТП загинув водій BMW

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 231

7 березня близько 7.40 на автодорозі Решетилівка — Царичанка — Дніпро, поблизу села Підгора Кобеляцької громади, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, 44-річний водій BMW під час руху злетів з проїзної частини та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Бутенках авто злетіло з дороги й врізалось у дерево, а у Гадячі — в стовп.