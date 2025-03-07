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Екскерівницю апарату Кременчуцької РВА Тамілу Самбур підозрюють у розтраті майна: що відомо про справу (уточнено)

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 116

Нині триває розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 191. 

Екскерівницю Кременчуцької районної військової адміністрації Тамілу Самбур підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомили джерела у Кременчуцькій РВА. 

Як повідомили редакції у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції, нині триває розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 191. 

З заяви, що є у розпорядженні редакції стало відомо, що торік Таміла Самбур підписала акт підвищення коефіцієнта пального на службовий автобіль КРВА Nissan Teana. Ймовірно, що це може свідчити про маніпуляцію з витратами, що могло спричинити незаконне списання додаткового пального або його неправомірне використання.

Крім того, чиновниця використовувала службовий автомобіль у вихідний день без дозволу керівника установи. Жінка побувала в Одесі й порушила тоді правила дорожнього руху. Камери відеоспостереження зафіксували перевищення швидкості службової машини Самбур на трасі Київ-Одеса. 

З декларації про доходи стало відомо, що Таміла Самбур нині є кандидаткою на посаду начальниці аналітичного відділу, заступниці начальника управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради. За 2024 рік чиновниця РВА заробила 649 тисяч 706 гривень. 

Доповнено:

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у РВА, Тамілу звільнили 7 лютого за згодою сторін.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що правоохоронці затримали керівника одного з управлінь Кременчуцької районної військової адміністрації. Попередньо відомо, що мова йде про отримання неправомірної вигоди. У той же період з адміністрації звільнився керівник управління соцзахисту населення Кременчуцької РВА Віктор Приходько, про що вказано у реєстрі декларацій.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: КРВА розтрата службові автівки
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