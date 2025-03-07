«Неадекватна міра покарання»: апеляційний суд лишив без змін вирок Шаблію, який на смерть збив двох людей на Раківці

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 505

Потерпілі хотіли збільшити покарання із 8 до 12 років та моральну компенсацію із 300 тисяч до 1 та 5 мільйонів гривень

Полтавський апеляційний суд завершив без змін обвинувальний вирок Віктору Шаблію, який влітку 2023 року спричинив смертельну аварію у Кременчуці. Тоді чоловік їхав на автомобілі зі швидкістю близько 127 км/год і на нерегульованому пішохідному переході збив 14-річного Давида Клепача та 22-річного Івана Яскевича. Про перебіг засідання повідомляють кореспонденти Суспільного.

У березні 2024 року у Крюківському райсуді Шаблію винесли вирок за скоєне та присудили 8 років за ґратами. Проте потерпілі — матері загиблих Яна Клепач та Ірина Яскевич — не погоджуються із вироком та намагаються його оскаржити.

Адвокат Василь Пасюк просив задовольнити клопотання своєї клієнтки, потерпілої Яни Клепач, і призначити Шаблію покарання строком на 12 років позбавлення волі.

Просили потерпілі й про збільшення моральної компенсації із 300 тисяч, яку потерпілі так і не отримали, до 1 та 5 мільйонів гривень.

Прокурорка ж Тетяна Красницька просила призначити Шаблію 10 років ув’язнення.

Я вважаю, що дослідженні під час апеляційного розгляду докази свідчать про помилковість висновків суду першої інстанції, — заявила прокурорка.

А от захисник обвинуваченого Михайло Скляров навпаки просив перекваліфікувати справу і пом’якшити своєму підзахисному вирок. Він стверджує, що факт вживання Шаблієм наркотиків належним чином не доведений, оскільки дослідження проводилися неналежним чином.

Проте експертка криміналістичного центру на минулому засіданні підтвердила, що в аналізах Шаблія було виявлено канабіс, зауважив адвокат потерпілих.

Була допитана пані Боброва, вона завідувачка цього відділу. І вона доповідала про те, що питання щодо недопустимості доказів крові і сечі, які вирішив суд першої інстанції, що вони є неспроможними, оскільки неналежне пакування чи те, що кров була у шприці ніяким чином не вплинуло на результати. І за результатами цього дослідження було виявлено канабіноїди, — зауважив Василь Пасюк.

Сам же обвинувачений Шаблій свою вину визнає частково: він заперечує лиш те, що був під дією наркотичних речовин.

Суд збільшив розмір моральної шкоди потерпілим до 500 тисяч гривень, проте в іншому вирок залишив без змін.

Я не згодна. Сказати, що я розчарована — це нічого не сказати. Я була впевнена, що дадуть хай не максимально, але хоча б 10 років. 8 років, і враховуючи, що вже два роки минуло, це дуже мало. Для такого вбивства двох дітей. Я розчарована, я дуже розчарована. Компенсація для мене — другорядне, я хотіла, аби він сидів і кожного дня пам’ятав, що він накоїв, — після вироку заявила потерпіла Ірина Яскевич, мама загиблого Івана Яскевича.

Не погоджується з рішенням апеляційного суду й адвокат Василь Пасюк. За його словами, санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років ув’язнення. А 8 років за смерть двох молодих хлопців — «неадекватна міра покарання».

Після того, як рідні загиблих отримають повний текст рішення суду, вони вирішуватимуть, чи подавати касаційну скаргу.