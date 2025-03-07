На Полтавщині під удар потрапили газовидобувні об'єкти ДТЕК: вони припинили свою роботу

Сьогодні, 11:57 Переглядів: 439

На Полтавщині внаслідок нічного ракетно-дронового обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти ДТЕК. Про це інформують у пресслужбі компанії.

Наразі є інформація, що під обстріл потрапили об'єкти газовидобувної промисловості. Вони зазнали руйнувань та припинили свою роботу, додають у компанії.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу на Полтавщині постраждали двоє мешканців Миргородського району. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та побутовий газопровід.

Також через обстріли без газу частково залишилася Опішнянська громада — нині газопостачання відсутнє у понад 5 тисяч абонентів, зокрема, жителів селища Опішня.