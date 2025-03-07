Напередодні у Кременчуці із води дістали загиблого чоловіка — поліція

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Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин та причин смерті

Учора, 6 березня, близько 20.50 у Кременчуці із водойми дістали тіло чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, тіло чоловіка у Дніпрі виявив охоронець підприємства «Аквасервіс Кременчук». На місці поліціянти встановили, що загиблий — місцевий 72-річний чоловік. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин загибелі.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, 6 березня у Горішніх Плавнях двоє рибалок провалилися під лід. Один чоловік загинув, іншого вдалося врятувати.



