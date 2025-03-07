Туалет у парку Миру обійшовся бюджету Кременчука дорожче за 1,5 млн грн: звіт про використання коштів цільового фонду

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 232

На сесії Кременчуцької міської ради депутати мають затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради за 2024 рік

Сьогодні, 7 березня, Кременчуцька міська рада на п’ятому пленарному засіданні XXVII сесії розгляне питання щодо затвердження звітів про надходження та використання коштів цільового фонду міської ради за 2024 рік.

Цей фонд наповнюється внесками власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на утримання об’єктів благоустрою міста. Відповідними рішеннями міської ради затверджені Положення про цільовий фонд та Порядку визначення обсягів пайової участі (внесків).

Як йдеться у проєкті рішення, у 2024 році до цільового фонду міської ради надійшло трохи більш як 5 млн 960 тис. грн. Минулого року з фонду за рішеннями міськвиконкому було витрачено понад 4 млн 878 тис. грн. На які потреби та об’єкти благоустрою міста пішли кошти?

Найбільша витрата — це придбання тракторного напівпричепа із самоскидним кузовом та краном-маніпулятором для одного з комунальних підприємств міста за 1 млн 850 тис. грн. Як пояснив на засіданні бюджетної комісії напередодні сесії заступник міського голови Іван Москалик, цей причіп «багатофункціональний» і був «дуже потрібний, адже дозволяє замінити декілька одиниць техніки». Причеп виготовило кременчуцьке підприємство, релоковане з Харкова.

На другому місці по розміру витрат — капітальний ремонт зупинок громадського транспорту. На це у липні минулого року міськвиконком виділив з цільового фонду 444 тис. грн, а у серпні — ще понад 977 тис. грн.

На третьому місці — оплата послуг з відновлення трубчатих колодязів. На ці потреби виконком у жовтні виділив 200 тис. грн.

На благоустрій двох зелених зон та зон відпочинку комунальному підприємству «Благоустрій Кременчука» з цільового фонду виділили:

у червні — 255 тис. грн (на перехресті вулиці Алітуської та провулка Поштового);

у березні — 198,5 тис. грн (між житловими будинками № 40-А та 42-А на вулиці Правобережній).

А на доброустрій території підприємства, що розташоване на вулиці Університетська, 4-В у травні витратили понад 86 тис. грн.

На оплату послуг по боротьбі з карантинними рослинами на території КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» у жовтні минулого року виділили понад 175 тис. грн.

Майже 160 тис. грн міськвиконком виділив на оплату розроблення проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи робочого проєкту по об’єкту «Благоустрій території по вулиці Юрія Кондратюка в районі житлових будинків № 14 та № 18».

На придбання та встановлення стендів на Алеї Пам’яті в Парку Слави у серпні виділили 158 тис. грн.

Декілька рішень минулого року міськвиконком прийняв щодо виділення коштів з цільового фонду для доброустрою парку Миру.

Зокрема, для закупівлі будівельних матеріалів для облаштування громадської вбиральні на території «Парку Миру» у серпні виділили 89 тис. 942 грн.

А на оплату «послуг з водопостачання з метою підтримання в належному стані зелених насаджень та газону та на придбання будівельних матеріалів (тротуарної плитки, бордюрів) з метою належного облаштування території, прилеглої до модуля громадської вбиральні» у жовтні міськвиконком виділив ще 28 257 грн.

«Кременчуцький Телеграф» у серпні минулого року повідомляв, що на встановлення модульного туалету у Парку Миру зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради виконком виділив півтора мільйона гривень. Як бачимо, новий туалет у парку обійшовся кременчужанам значно дорожче за 1,58 млн грн.

Наприкінці грудня ми повідомляли, що через можливі зловживання та переплати при закупівлі модульного туалету в парку Мира, який придбали у підприємства депутата Кременчуцької міської ради Віталія Котляра — ТОВ «Дормаш Груп», Автозаводський райсуд наклав арешт на цю вбиральню.

Крім наведення доброустрою навколо вбиральні з цільового фонду міської ради минулого року на потреби парку Миру кошти виділяли ще тричі:

на придбання дерев для попередження ерозії та зсуву ґрунту на території пішохідного переходу з бульвару Автокразівський в парк Миру — 23 880 грн;

на оплату послуг з водопостачання з метою підтримання в належному стані зелених насаджень та газону — 15 670 грн;

на оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів — 8 190 грн.

У червні 46 тис. грн виділили на проведення поточного ремонту та техобслуговування спортивних об’єктів на площі Незалежності в рамках проведення програми «Фестиваль сучасної молодіжної культури». А на розроблення проєктно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт з влаштування гумового покриття й встановлення обладнання на дитячому майданчику в районі житлових будинків № 5 та № 7 на вулиці Єднання України — понад 19 тис. грн.

Серед інших витрат з цільового фонду — оплата поїздки колективу аматорського театру ляльок до Литви (35 тис. грн), виготовлення інформаційної (брендованої) продукції для нагородження учасників робочої групи з розробки бренду і використання цієї продукції для презентації Кременчуцької міської територіальної громади (майже 20 тис. грн) та викорчовування пнів (понад 35 тис. грн)