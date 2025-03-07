Як правильно обрізати плодові дерева і коли це робити

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 159

Весняне обрізування плодових дерев — важливий етап догляду за садом. Вона сприяє здоровому розвитку дерев, збільшенню врожайності та запобіганню захворюванням

Щоб обрізка принесла користь, важливо знати, коли та як її правильно проводити для різних видів дерев.

Основні правила весняної обрізки

Роботи проводять після закінчення сильних морозів, зазвичай у березні-квітні, до розпускання бруньок.

Використовуйте гострі секатори, садові пилки та ножі. Обов'язково стерилізуйте їх, щоб уникнути зараження дерев.

Як обрізати яблуню

Мета весняної обрізки яблуні – сформувати симетричну крону. Перша обрізка – одразу після посадки, шляхом укорочення ствола до 90 см заввишки.

Вибираємо чотири незалежні сильні різнобічні бічні гілки (якщо такі є), підрізаємо на 1/4 від всієї довжини. Бічні гілочки відкладаємо на наступний рік.

Обрізаємо скелетні гілки так, щоб провідник, який знаходиться по центру, був вище самих верхніх приблизно 23 см, а довжина верхніх гілок була менше довжини нижніх.

Надалі, у яблуні з кожним роком потрібно прибрати пошкоджені від морозів гілки, що загущують крону або сухі. Головне, щоб центральний провідник був вище інших скелетних гілок.

Як правильно обрізати грушу

Укорочуйте грушу кожен рік, щоб крона і плоди швидше формувалися. Під час процедури укоротіть таким чином, щоб висота штамба перебувала в діапазоні 60-90 см не більше і не менше. Якщо в перший рік вкоротити саджанець по висоті не вище 100 см, то збирати плоди буде вкрай незручно, а якщо нижче 60 см – плоди будуть лежати майже на землі.

Міцні вертикальні гілки (вовчки) під час всього сезону потрібно прибирати. Вони марні, бо не дають плоди, а лише забирають у дерева поживні елементи.

Крона повинна бути не загущеною, щоб всі гілки отримали достатньо світла і плоди швидше дозрівали.

Скелетні гілки, які ростуть вгору, вкорочуємо на зовнішню бруньку, що спрямована убік. Це допоможе гілці рости горизонтальнішим.

Грушу не потрібно обрізати на кільце, а тільки на бічний пагін, який добре розвинений. Якщо обрізати грушу на кільце, залишаючи сучок – незабаром на цьому місці з'явиться вовчок.

З другого року молоді деревця груші повинні бути сформовані таким чином, щоб вийшло по 4-5 ярусів скелетних гілок, які розходяться за формою віяла. Висота скелетних гілок на 25 см нижче центрального провідника.

Персик – як обрізати навесні

Одразу після того, як посадили саджанець персика, стовбур вкорочують до 20 см над місцем щеплення. Таким чином, взимку бруньки будуть укриті снігом, плідні гілки будуть рости низько.

Персик формує плоди на однорічних гілках, старі пагони можете сміливо обрізати.

Перша весняна обрізка персикового дерева – вкорочуємо молоді гілки до трьох нирок. Протягом одного сезону тут виростуть нові плідні пагони. В майбутні роки крону формують, щоб було 4-5 скелетних гілок.

Якщо навесні персик не обрізати, урожай буде рости на верхніх гілках і крона оголиться.

Обрізаємо абрикос

Абрикос обрізають трохи інакше, ніж персик. З моменту посадки центральну гілку вкорочуємо не менше 50 см, але не більш 75 см. Бічна поросль зрізається на кільце. В наступному році вибираємо три скелетних гілки і обрізаємо до довжини в 25 см.

На третій рік обрізаємо так, щоб в нижній частині залишилося чотири скелетних гілки, щоб до центрального провідника вони знаходилися під кутом 45-55 градусів. Їх довжину скорочуємо до 60 см, інші гілки – зрізаємо на кільце. Довжина центрального провідника повинна бути вище скелетних гілок на 25 див.

Для абрикоса оптимальна висота – не більше 2,2 м.

Як обрізати вишню

Якщо вишню навесні не обрізати, пагони можуть засохнути, крона загущитися, що скоротить кількість плодів і обсяг врожаю в цілому.

Суть обрізки вишні – прорідити гілки, а не вкоротити. Сухі і оголені – зрізаємо на кільце, а сильні – вкорочуємо на зовнішню бічну нирку.

З моменту посадки поросль збоку прибираємо, висота штамба скорочується до 23 см. Через рік від посадки процедуру повторюємо, а довжина майбутніх скелетних пагонів скорочується: їх довжина буде менше довжини центральної гілки.

До другого року у вишні залишаємо шість сильних гілок, інші зрізаємо на кільце без пеньків (ті, що ростуть під гострим кутом, конкурують зі скелетними й центральним побігом).

Скелетні гілки повинні рости під кутом 45 градусів до провідника, а їх кількість повинна бути близько восьми.