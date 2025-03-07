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У Раді зареєстрували два законопроєкти про нульове розмитнення автівок для учасників бойових дій, які зазнали поранень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 95

 

На цих же умовах пропонується надати право завезти один транспортний засіб особам, які офіційно передали власну автівку військовому підрозділу

Цього тижні у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти про внесення змін до Митного кодексу України (№13058) та внесення змін до Податкового кодексу України (№13059) щодо нульового розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій, які зазнали поранення внаслідок участі в заходах з відсічі й стримування військової агресії проти України.

Як зазначається у пояснювальних записках до цих законопроєктів, в них «запропоновано забезпечити можливість скористатися нульовим розмитненням бодай для тих Захисників, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни, або «просто» зазнали поранення внаслідок участі у заходах з відсічі й стримування військової агресії проти України».

Звільнити від оподаткування пропонується «легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів».

Право на нульове розмитнення одного транспортного засобу пропонується надати громадянам, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також учасникам бойових дій, що зазнали поранення під час відсічі та стримування військової агресії проти України.

Також на цих же умовах один транспортний засіб може завезти фізична особа, яка офіційно передала власну автівку військовому підрозділу, який бере участь у заходах з відсічі й стримування військової агресії проти України.

Авторами законопроєктів виступили п’ять народних депутатів.

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти — № 10353 та № 10354, якими пропонується запровадити нульове розмитнення транспортних засобів для усіх учасників бойових дій та деяких інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України. Ними передбачається звільнення від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом операції з ввезення на в Україну визначених у законопроєкті видів транспортних засобів. Проте, за майже 15 місяців з дати їх реєстрації ці законопроєкти не розглянув навіть профільний парламентський комітет.

Схожі законопроєкти №9639 та №9640 з такими ж результатами були зареєстровані у Верховній Раді групою народних депутатів у серпні 2023 року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада розмитнення авто поранені УБД
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