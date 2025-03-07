У понеділок Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Дмитром Лукашенком

У понеділок, 10 березня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на війні захисника Дмитра Лукашенка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — випускник загальноосвітньої школи №14. Загинув Дмитро під час виконання бойового завдання по захисту України 27 лютого 2025 року.
Прощання та поховання із полеглим воїном відбувається у понеділок, 10 березня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
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