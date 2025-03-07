У Кременчуці затримали жінку за збут метадону: їй загрожує до 10 років

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 0

У Кременчуці поліціянти викрили 55-річну жінку, яка займалася збутом метадону в центральній частині міста. Її затримали працівники Кременчуцького районного управління поліції. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Що відомо про справу

Поліціянти встановили, що жінка систематично продавала заборонені речовини. Під час затримання у неї вилучили речові докази. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконний збут наркотичних засобів.

Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миргороді жінка продавала наркотики курортникам.