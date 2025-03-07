У Кременчуці затримали жінку за збут метадону: їй загрожує до 10 років

У Кременчуці поліціянти викрили 55-річну жінку, яка займалася збутом метадону в центральній частині міста. Її затримали працівники Кременчуцького районного управління поліції. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Поліціянти встановили, що жінка систематично продавала заборонені речовини. Під час затримання у неї вилучили речові докази. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконний збут наркотичних засобів.
Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Миргороді жінка продавала наркотики курортникам.
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