Можливі переплати у закупівлі на 1,6 млн гривень: суд наклав арешт на модульну вбиральню у парку Миру

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Прокурор клопотав про накладення арешту на громадську вбиральню, як предмет закупівлі, без позбавлення права користування цим майном

Правоохоронці розслідують зловживання службовим становищем працівниками парку Миру під час закупівлі модульного туалету за 1 мільйон 580 тисяч гривень. Вбиральню придбали у ТОВ «Дормаш Груп», яким керує депутат Кременчуцької міської ради Віталій Котляр. Про це стало відомо з Автозаводського районного суду, який оприлюднили 30 грудня у Єдиному реєстрі судових рішень.

Правоохоронці встановили, що туалет парк придбав за завищеною ціною. За їх словами, аналогічний товар можна придбати за 250-600 тисяч гривень — це «свідчить про завищення службовими особами КП Комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру» очікуваної вартості предмета закупівлі з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами ТОВ «ДОРМАШ ГРУП».

Прокурор клопотав про накладення арешту на громадську вбиральню, як предмет закупівлі, без позбавлення права користування цим майном. Суд клопотання задовольнив.

Додамо, що модульний туалет парк Миру придбав за 1,6 млн грн у вересні цього року. На торги вийшла одна компанія — ТОВ «Дормаш Груп», яка і перемогла.

У жовтні стало відомо, що у роботі туалету буди проблеми — ємність для рідкого мила протікає і ним заливає усю підлогу.

Зазначимо, що компанія депутата Котляра вже фігурувала у матеріалах «Кременчуцького Телеграфа» про закупівлі виконком мобільних комплексів для прання та гігієни «у своїх людей». Крім того, ціни на лазню від фірми депутата були вдвічі вищим, аніж на ті, що пропонувались по всій Україні.

Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили, що група службових осіб розтрачувала бюджетні гроші впродовж 2023 року під час закупівель пересувних лазень і вантажних автомобільних причепів до них за завищеними цінами. Нині досудове розслідування триває.

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За даними Clarity Project, найбільше договорів за кількістю та за загальною сумою «Дормаш груп» має з Кременчуцьким виконавчим комітетом — 10 договорів на майже 17 млн гривень.