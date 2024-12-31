Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Наслідки аварії на Молодіжному: травмований пасажир у тяжкому стані в лікарні

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 324

Попри офіційну інформацію поліції, до лікарні потрапила і водійка машини — мати постраждалого пасажира

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся 29-річний Марк Захаров — він та його мати постраждали в аварії, що сталася у п’ятницю, 27 грудня, близько 17.40 у Кременчуці на Молодіжному.

Чоловік розповідає: попри офіційну інформацію в поліції, що із травмами госпіталізували тільки його, до лікарні потрапила і його мати.

— Я постраждав найбільше, але дісталося й мамі. Нас розвезли по різних лікарнях — я лежу зараз у третій, а маму відвезли в першу.

Травми у Марка серйозні — струс мозку та компресійний перелом трьох хребців. Наразі чоловік не може ходити. Додає: маму з лікарні мають днями виписати.

 

Інший учасник аварії, ймовірно, не постраждав.

— Він вийшов із машини, спитав, чи діти є і все. Навіть «швидку» не викликав — телефонувала мама, — розповідає нам далі Марк.

За офіційною інформацією, слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Усі причини та обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП поліція травмовані
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх