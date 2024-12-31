Наслідки аварії на Молодіжному: травмований пасажир у тяжкому стані в лікарні

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 324

Попри офіційну інформацію поліції, до лікарні потрапила і водійка машини — мати постраждалого пасажира

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся 29-річний Марк Захаров — він та його мати постраждали в аварії, що сталася у п’ятницю, 27 грудня, близько 17.40 у Кременчуці на Молодіжному.

Чоловік розповідає: попри офіційну інформацію в поліції, що із травмами госпіталізували тільки його, до лікарні потрапила і його мати.

— Я постраждав найбільше, але дісталося й мамі. Нас розвезли по різних лікарнях — я лежу зараз у третій, а маму відвезли в першу.

Травми у Марка серйозні — струс мозку та компресійний перелом трьох хребців. Наразі чоловік не може ходити. Додає: маму з лікарні мають днями виписати.

Інший учасник аварії, ймовірно, не постраждав.

— Він вийшов із машини, спитав, чи діти є і все. Навіть «швидку» не викликав — телефонувала мама, — розповідає нам далі Марк.

За офіційною інформацією, слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Усі причини та обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці.