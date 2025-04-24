На території стадіону «Кремінь» встановлять модульний туалет: Малецький каже, що його виготовить кременчуцьке підприємство

Незабаром на території стадіону «Кремінь» у Кременчуці з’явиться модульний туалет: його, ймовірно, виготовить кременчуцьке підприємство. Про це сьогодні, 24 квітня, під час засідання виконкому розповів міський голова Віталій Малецький.
Проте після цього мер додав, що на виготовлення туалету спочатку має проводитися тендер. Але він думає, що у ньому переможуть кременчуцькі підприємці.
— Вони краще працюють з металом, з усім іншим. Тим паче у них є досвід будівництва подібних об'єктів. А, може, переможе хтось інший з іншого регіону…
Цим туалетом на стадіоні зможуть користуватися і відвідувачі Міського саду.
Раніше Малецький говорив, що встановити там планують туалет з інклюзією, яким могли б користуватися і маломобільні групи населення.
Нагадаємо, схожий модульний туалет встановили у парку Миру: він обійшовся місту в 1,6 млн грн. Проте правоохоронці вбачають можливі переплати у цій закупівлі, тому й наклали на вбиральню арешт.
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