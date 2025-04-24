Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 25 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Батуринська, 1-21
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Дмитра Демидюка, 7-28
вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Приходька, 112-135
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. Махоркова, 9/1-24А
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Миколи Кучми, 65-94
вул. Небесної Сотні, 60-64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександрійська, 1-3
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Садова, 5-16
вул. Сержанта Філіппова, 3-33
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ярмаркова, 2/5-20
вул. Вадима Пугачова, 4, 14Л
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Новоіванівський, 1/3-21
пров. Олександра Герцена, 3-9Б
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Прорізний, 17-37
пров. Прорізний, 28/30-30
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Транспортний, 1-28
пров. Шкільний, 18/5
туп. Миколи Сціборського, 7
проїзд Дружби, 23
пров. Лейтенанта Дніпрова, 30-42.
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 32Б-121
вул. Ярова, 1-7
пров. Центральний, 11-13
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Небесної Сотні, 60-64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Садова, 5-16
пров. Володимира Сосюри, 5
пров. Кузьми Скрябіна, 1-3
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19.
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