Міндовкілля пропонує різко збільшити розміри штрафи за порушення екологічних норм: список правопорушень

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Законопроєкт передбачає збільшення штрафів по 16 статтям КУпАП та введення адміністративної відповідальності по трьом новим статтям

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підготувало законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами», який передбачає суттєве підвищення штрафів. Деякі з них зростуть у 50 разів. Повідомлення про норми цього законопроєкту опубліковано на сайті Міндовкілля.

Метою цього законопроєкту є вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення вимог, встановлених законодавством у сфері управління відходами.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, Верховна Рада у 2022 році ухвалила закон «Про управління відходами», який набрав чинності 9 липня 2023 року. У ньому передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері управління відходами. Проте, у КУпАП містяться застарілі положення щодо відповідальності громадян або суб’єктів господарювання у сфері управління відходами, які потребують приведення у відповідність з новим законом.

— Прийняття законопроєкту сприятиме вирішенню питання ефективного управління відходами, зменшення їх негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей; забезпечить запобігання вчиненню адміністративних правопорушень у сфері управління відходами, — йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статей 52, 59, 591, 72, 73, 82, 821, 823, 824, 825, 826, 828, 913 КУпАП, а також доповнення його новими статтями:

ст. 82 9 « Порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або неподання такої декларації »,

« », ст. 82 10 «Невжиття заходів або бездіяльність з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ»;

ст. 8211 . «Невжиття заходів щодо розроблення та/або затвердження плану управління відходами».

Які штрафи пропонують збільшити та наскільки

У законопроєкті пропонується підвищити штрафи як для громадян, так і для і на посадових осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності за такі правопорушення:

Псування, засмічення та забруднення сільськогосподарських та інших земель і ґрунтів — для громадян до 850-1700 грн (зараз 340-1360 грн), для посадових осіб — до 2550–5100 грн (зараз 850-1 700 грн). Забруднення, засмічення і вичерпання водних ресурсів — для громадян до 510-1190 грн (зараз 51-119 грн), для посадових осіб — до 850-1700 грн (зараз 85-136 грн). Пошкодження лісу внаслідок його забруднення стічними водами, хімічними та радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, відходами — для громадян до 850-1700 грн (зараз 510-1530 грн), для посадових осіб — до 3400–5100 грн (зараз 2550–4250 грн). Засмічення лісів відходами — для громадян до 850-1700 грн (зараз 425-850 грн), для посадових осіб — до 1700–2550 грн (зараз 850-1700 грн). Здійснення операцій з оброблення відходів без відповідного дозволу або недотримання умов дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів — для громадян до 850-1700 грн та за повторне протягом року до 1700-2 550 грн (зараз 340-1360 грн), для посадових осіб — до 1700–2550 грн та за повторне протягом року 3400-5100 (зараз 850-1700 грн та 1700–2550 грн). Порушення правил щодо передачі відходів — для громадян до 340-850 грн (зараз 17-51 грн), для посадових осіб — до 850-1700 грн (зараз 34-85 грн). Захоронення необроблених відходів, що не пройшли сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування тощо — для громадян — до 850-1700 грн та за повторне протягом року до 1700–2550 грн (зараз 340-1360 грн та 1360-1 700 грн), для посадових осіб — до 1700–3400 грн та за повторне протягом року до 3400–5100 грн (зараз 850-1700 грн та 1700–3400 грн). Введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню, засміченню і вичерпанню вод або їх шкідливому діянню — для посадових осіб — до 1700–3400 грн (зараз 0). Забруднення або засмічення внутрішніх вод та/або територіального моря України — для посадових осіб — до 1700–3400 грн (зараз 595-1190 грн). Проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести до забруднення внутрішніх вод та/або територіального моря України, без дозволу органів державного контролю — для посадових осіб до 2550–5100 грн (зараз 340-680 грн). Неповідомлення адміністрації найближчого порту України про проведене внаслідок крайньої потреби без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин — для посадових осіб до 3400–5100 грн (зараз 680-1190 грн). Порушення правил ведення обліку відходів та/або подання звітності у сфері управління відходами — для посадових осіб — до 850-1700 грн (зараз 51-85 грн). Приховування, викривлення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпечності утворення відходів та управління ними, у тому числі про аварійні скиди відходів та їх наслідки — для посадових осіб — до 510-850 грн та за повторне протягом року до 850-1700 грн (зараз 51-85 грн). Змішування чи захоронення відходів, для оброблення яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу — для посадових осіб — до 1700-2 550 грн (зараз 34-85 грн). Порушення встановлених правил і режиму експлуатації об’єктів оброблення відходів — для посадових осіб — до 850-1700 грн (зараз 34-85 грн). Порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або неподання такої декларації — для посадових осіб — до 850-1700 грн (зараз 0). Невжиття заходів або бездіяльність з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ — для посадових осіб — до 850-1700 грн (зараз 0). Невжиття заходів щодо розроблення та/або затвердження плану управління відходами — для посадових осіб — до 850-1700 грн (зараз 0). Приховування перевищення обсягів оброблення та розміщення відходів — для посадових осіб — до 850-1700 грн (зараз 34-85 грн).

— Адміністративна відповідальність у сфері управління відходами має на меті не тільки притягнення осіб, що винні у порушенні норм закону, до відповідальності, а й попередження порушень законодавства у цій сфері, — зазначають у Міндовкілля.

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