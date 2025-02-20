У Кременчуцькій громаді ліквідували ще одне несанкціоноване сміттєзвалище

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 175

На території Кременчуцької громади ліквідували іще одне несанкціоноване сміттєзвалище. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Звалище відходів виявили представники держекоінспекції під час огляду територій громади, обстежили його та виміряли площу ділянки.

Оскільки ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів є повноваженням органів місцевого самоврядування, тому екологи направили лист до Кременчуцької міськради із вимогою ліквідувати виявлене сміттєзвалище.

Минулого тижня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради повідомив Держекоінспекцію про ліквідацію стихійного сміттєзвалища на території громади.

Нагадаємо, нещодавно завдяки держекоінспекції ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище у селі Соснівка поблизу Кременчука.