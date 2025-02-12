У Соснівці під Кременчуком ліквідували стихійне сміттєзвалище. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.
Відомо, що виявили сміттєзвалище у селі завдяки місцевій мешканці — вона опублікувала звернення на вебресурсі «ЕкоЗагроза». На місце виїхали представники Держекоінспекції, обстежити територію та зафіксували у межах Соснівки несанкціоноване сміттєзвалище площею близько 400 кв. м.
Оскільки ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів є повноваженням органів місцевого самоврядування, тому екологи направили лист до Кременчуцької міськради із вимогою ліквідувати виявлене сміттєзвалище.
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