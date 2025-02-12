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Внаслідок нічної атаки безпілотниками постраждала Полтавщина — Повітряні сили

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 276

 

Роботу протиповітряної оборони уночі чули й мешканці Кременчука

Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: попередньо є інформація про наслідки атаки в області. Таку інформацію надали у ранковому зведенні у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Цієї ночі армія РФ атакувала Україну з повітря балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими ракетами С-400) та 123-ма ударними безпілотниками. 

У Повітряних силах підтверджують збиття 6 балістичних ракет та 71-го безпілотника у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 40 дронів були локаційно втрачені.

Також у Повітряних силах зазначають, що внаслідок нічної атаки на Полтавщині, а також на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та у Кривому Розі є пошкодження.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації наразі немає.

Зазначимо також, що цієї ночі звуки вибухів та роботу протиповітряної оборони по безпілотниках чули і кременчуківці.

А напередодні через ракетний удар без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ППО повітряні сили безпілотники дрони збиті бпла
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