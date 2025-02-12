У Придніпровському парку у Кременчуці вже цьогоріч можуть з'явитися нові біотуалети

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 87

Вже цьогоріч у Придніпровському парку у Кременчуці можуть встановити нові біотуалети. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 11 лютого.

В управлінні культури та туризму повідомили, що наразі у парку розміщені 4 біотуалети, але вони уже не відповідають сучасним стандартам і мають 100% зношення. Натомість встановити планують 3 звичайні вбиральні та 1 інклюзивну. Їхня вартість обійдеться орієнтовно у 135 тисяч гривень, проте кошти попередньо на ці туалети не закладали.

Тож управління культури та туризму просить внести зміни до комплексної програми утримання та розвитку парку та виділити на придбання вбиралень необхідну суму.

Туалети у парку будуть стаціонарними, проте, за потреби, їх можна буде переносити і в інші місця, наприклад, під час проведення якихось заходів.

Водночас в управлінні повідомили, що додатково також обстежать і старі вбиральні, які були у парку. Якщо вони усі непридатні для використання, то їх замінять повністю. Якщо з повного зношення зазнали не всі вбиральні, то замінять їх частково.

Нагадаємо, минулої осені модульний туалет встановили у Парку Миру у Кременчуці. Його вартість обійшлася місту у півтора мільйони гривень.