На Полтавщині усім споживачам відновили газопостачання, яке припинили після російської атаки

Сьогодні, 07:51 Переглядів: 162

На Полтавщині відновили газопостачання споживачам, де воно було припинено після російської ракетної атаки в ніч на 11 лютого. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністації.

Близько доби тривали ремонтні роботи. Наразі усім громадянам газопостачання відновили.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз. Нині компанія вживає усіх необхідних заходів, аби стабілізувати ситуацію із газопостачанням в області. Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Тієї ночі, за даними Повітряних сил Збройних сил України, росіяни випустили загалом по області до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет.