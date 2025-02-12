Скільки коштує громадський транспорт в Україні: порівняння вартості квитків у різних регіонах

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Найдешевша вартість проїзду — в Херсоні, найдорожча — в Одесі та Львові. В Харкові людей возять безоплатно

Кожен день мільйони українців користуються громадським транспортом: маршрутками, тролейбусами, трамваями. Однак вартість проїзду суттєво відрізняється залежно від міста, регіону й виду транспорту.

«Кременчуцький Телеграф» відслідкував вартість проїзду в міському електротранспорті й маршрутках по Україні. Виявилося, що у Кременчуці вона має середні показники.

Дані актуальні на 11 лютого 2025 року.

Почнемо з Кременчука. Проїзд в муніципальному транспорті (автобуси та тролейбуси) коштують 12 грн. Щоб знизити витрати, можна придбати проїзні місячні квитки:

учнівський — 200 грн;

студентський — 230 грн;

для громадян — 600 грн;

для підприємств, організацій — 1000 грн;

комбіновані для населення (тролейбус-автобус) — 800 грн.

Комерційні маршрутки вартують 15 грн.

У Полтаві проїхати по місту на тролейбусі можна за 10 грн. Проїзд в автобусі — 15 грн.

У місті Кропивницький встановлено наступні тарифи на проїзд:

тролейбус — 8 гривень,

автобус — 10 гривень,

маршрутне таксі — 15 гривень.

З перевізниками укладені угоди, які регулюють застосування цих тарифів.

У багатьох містах вартість проїзду в муніципальному та комерційному транспорті не відрізняються, проте там діють спеціальні проїзні картки, з якими проїзд дешевший.

Наприклад, у Житомирі ціна проїзду в автобусі — 15 гривень, проте з проїзною «Карткою Житомирянина» — 13 гривень. Разовий QR-квиток на одну поїздку, придбаний за готівку у терміналі самообслуговування, на маршрутку або електротранспорт — 15 грн.

В Тернополі доведеться заплатити 12 гривень при оплаті через електронний квиток «Соціальна карта Тернополянина», 14 гривень — при використанні неперсоніфікованого електронного квитка, та 15 гривень — при оплаті банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим квитком.

Вартість проїзду в миколаївському електротранспорті становить 8 гривень, але якщо розраховуватись за допомогою QR-коду, то проїзд коштуватиме 7 гривень. Проїзд у комунальних автобусах складає 12 гривень, а у приватного перевізника — 15 грн.

У Вінниці в муніципальному громадському транспорті встановлені валідатори, розрахунок — картою або через QR-код. Вартість 12 грн. На комерційному транспорті — 15 грн.

У Луцьку також електронна оплата в громадському транспорті та картки City card. Діють понад три роки. У всіх автобусах і тролейбусах є валідатори — оплата або карткою, або банківською картою. Вартість проїзду в тролейбусі — 8 грн, в автобусі — 14 грн.

У Дніпрі за проїзд на трамваї заплатите 10 грн, на маршрутці — 18 грн. Заплатити 21 грн доведеться за поїздку у Сумах.

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Запоріжжя складають: у комунальному автобусі — 10 гривень, у приватних маршрутках від 8 до 15 гривень.

Вартість проїзду у громадському транспорті Києва залежить від кількості поїздок та виду транспорту. Ціна за одну поїздку становить:

8 гривень — в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метрополітені;

15 гривень — у міській електричці та на маршрутках.

Жителі та гості столиці також мають можливість придбати проїзний квиток на місяць або половину місяця, як для одного виду транспорту, так і для кількох одночасно.

Найдешевший проїзд в Україні — в Херсоні. Там в останнє тарифи піднімали у 2022 році. З того часу проїзд у тролейбусах коштує 6 гривень, а у всіх маршрутках — 8 гривень.

В Одесі вартість проїзду в маршрутці одна з найвищих й складає 20 грн, трамвай і тролейбус коштують 15 грн.

У громадському транспорті Львова вартість проїзду — 25 гривень. Але це стосується тих випадків, коли пасажири купують паперовий квиток у водія. Для тих, хто оплачує проїзд безготівково, вартість проїзду складає: 13 грн — при оплаті загальною «ЛеоКарт», 6,5 грн — при оплаті студентською «ЛеоКарт» та 15 грн — при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC.

На диво, в Україні є міста, де громадяни їздять по місту безоплатно. У Харкові майже три роки — в період дії воєнного стану, метро, трамваї, тролейбуси, муніципальні автобуси возять людей безоплатно. До війни вартість проїзду складала 7 грн. При цьому на деяких комерційних автобусних маршрутах Харкова ціна з початку року зросла до 25 гривень.