Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Споживач, Україна, Світ

Скільки коштує громадський транспорт в Україні: порівняння вартості квитків у різних регіонах

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 312

Найдешевша вартість проїзду — в Херсоні, найдорожча — в Одесі та Львові. В Харкові людей возять безоплатно

Кожен день мільйони українців користуються громадським транспортом: маршрутками, тролейбусами, трамваями. Однак вартість проїзду суттєво відрізняється залежно від міста, регіону й виду транспорту.

«Кременчуцький Телеграф» відслідкував вартість проїзду в міському електротранспорті й маршрутках по Україні. Виявилося, що у Кременчуці вона має середні показники.

Дані актуальні на 11 лютого 2025 року.

 

 

Почнемо з Кременчука. Проїзд в муніципальному транспорті (автобуси та тролейбуси) коштують 12 грн. Щоб знизити витрати, можна придбати проїзні місячні квитки:

  • учнівський — 200 грн;
  • студентський — 230 грн;
  • для громадян — 600 грн;
  • для підприємств, організацій — 1000 грн;
  • комбіновані для населення (тролейбус-автобус) — 800 грн.

Комерційні маршрутки вартують 15 грн.

  У Полтаві проїхати по місту на тролейбусі можна за 10 грн. Проїзд в автобусі — 15 грн.

 У місті Кропивницький встановлено наступні тарифи на проїзд:

  • тролейбус — 8 гривень,
  • автобус — 10 гривень,
  • маршрутне таксі — 15 гривень.

З перевізниками укладені угоди, які регулюють застосування цих тарифів.

У багатьох містах вартість проїзду в муніципальному та комерційному транспорті не відрізняються, проте там діють спеціальні проїзні картки, з якими проїзд дешевший.

Наприклад, у Житомирі ціна проїзду в автобусі — 15 гривень, проте з проїзною «Карткою Житомирянина» — 13 гривень. Разовий QR-квиток на одну поїздку, придбаний за готівку у терміналі самообслуговування, на маршрутку або електротранспорт — 15 грн.

В Тернополі доведеться заплатити 12 гривень при оплаті через електронний квиток «Соціальна карта Тернополянина», 14 гривень — при використанні неперсоніфікованого електронного квитка, та 15 гривень — при оплаті банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим квитком.

Вартість проїзду в миколаївському електротранспорті становить 8 гривень, але якщо розраховуватись за допомогою QR-коду, то проїзд коштуватиме 7 гривень. Проїзд у комунальних автобусах складає 12 гривень, а у приватного перевізника — 15 грн.

  У Вінниці в муніципальному громадському транспорті встановлені валідатори, розрахунок — картою або через QR-код. Вартість 12 грн. На комерційному транспорті — 15 грн.

  У Луцьку також електронна оплата в громадському транспорті та картки City card. Діють понад три роки. У всіх автобусах і тролейбусах є валідатори — оплата або карткою, або банківською картою. Вартість проїзду в тролейбусі — 8 грн, в автобусі — 14 грн.

 У Дніпрі за проїзд на трамваї заплатите 10 грн, на маршрутці — 18 грн. Заплатити 21 грн доведеться за поїздку у Сумах.

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Запоріжжя складають: у комунальному автобусі — 10 гривень, у приватних маршрутках від 8 до 15 гривень.

 Вартість проїзду у громадському транспорті Києва залежить від кількості поїздок та виду транспорту. Ціна за одну поїздку становить:

  • 8 гривень — в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метрополітені;
  • 15 гривень — у міській електричці та на маршрутках.

Жителі та гості столиці також мають можливість придбати проїзний квиток на місяць або половину місяця, як для одного виду транспорту, так і для кількох одночасно.

Найдешевший проїзд в Україні — в Херсоні. Там в останнє тарифи піднімали у 2022 році. З того часу проїзд у тролейбусах коштує 6 гривень, а у всіх маршрутках — 8 гривень.

 В Одесі вартість проїзду в маршрутці одна з найвищих й складає 20 грн, трамвай і тролейбус коштують 15 грн.

 У громадському транспорті Львова вартість проїзду — 25 гривень. Але це стосується тих випадків, коли пасажири купують паперовий квиток у водія. Для тих, хто оплачує проїзд безготівково, вартість проїзду складає: 13 грн — при оплаті загальною «ЛеоКарт», 6,5 грн — при оплаті студентською «ЛеоКарт» та 15 грн — при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC.

 На диво, в Україні є міста, де громадяни їздять по місту безоплатно. У Харкові майже три роки — в період дії воєнного стану, метро, трамваї, тролейбуси, муніципальні автобуси возять людей безоплатно. До війни вартість проїзду складала 7 грн. При цьому на деяких комерційних автобусних маршрутах Харкова ціна з початку року зросла до 25 гривень.

ПО ТЕМІ:

У жовтні проїзд у кременчуцьких тролейбусах здорожчає
У Кременчуцькому районі зросте вартість проїзду на приміських маршрутах
Знизилась ціна проїзду між Кременчуком та Полтавою

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: автобус метро громадський транспорт вартість проїзду тролейбус маршрутка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх