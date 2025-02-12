Скільки коштує громадський транспорт в Україні: порівняння вартості квитків у різних регіонах

Найдешевша вартість проїзду — в Херсоні, найдорожча — в Одесі та Львові. В Харкові людей возять безоплатно
Кожен день мільйони українців користуються громадським транспортом: маршрутками, тролейбусами, трамваями. Однак вартість проїзду суттєво відрізняється залежно від міста, регіону й виду транспорту.
«Кременчуцький Телеграф» відслідкував вартість проїзду в міському електротранспорті й маршрутках по Україні. Виявилося, що у Кременчуці вона має середні показники.
Дані актуальні на 11 лютого 2025 року.
Почнемо з Кременчука. Проїзд в муніципальному транспорті (автобуси та тролейбуси) коштують 12 грн. Щоб знизити витрати, можна придбати проїзні місячні квитки:
Комерційні маршрутки вартують 15 грн.
У Полтаві проїхати по місту на тролейбусі можна за 10 грн. Проїзд в автобусі — 15 грн.
У місті Кропивницький встановлено наступні тарифи на проїзд:
З перевізниками укладені угоди, які регулюють застосування цих тарифів.
У багатьох містах вартість проїзду в муніципальному та комерційному транспорті не відрізняються, проте там діють спеціальні проїзні картки, з якими проїзд дешевший.
Наприклад, у Житомирі ціна проїзду в автобусі — 15 гривень, проте з проїзною «Карткою Житомирянина» — 13 гривень. Разовий QR-квиток на одну поїздку, придбаний за готівку у терміналі самообслуговування, на маршрутку або електротранспорт — 15 грн.
В Тернополі доведеться заплатити 12 гривень при оплаті через електронний квиток «Соціальна карта Тернополянина», 14 гривень — при використанні неперсоніфікованого електронного квитка, та 15 гривень — при оплаті банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим квитком.
Вартість проїзду в миколаївському електротранспорті становить 8 гривень, але якщо розраховуватись за допомогою QR-коду, то проїзд коштуватиме 7 гривень. Проїзд у комунальних автобусах складає 12 гривень, а у приватного перевізника — 15 грн.
У Вінниці в муніципальному громадському транспорті встановлені валідатори, розрахунок — картою або через QR-код. Вартість 12 грн. На комерційному транспорті — 15 грн.
У Луцьку також електронна оплата в громадському транспорті та картки City card. Діють понад три роки. У всіх автобусах і тролейбусах є валідатори — оплата або карткою, або банківською картою. Вартість проїзду в тролейбусі — 8 грн, в автобусі — 14 грн.
У Дніпрі за проїзд на трамваї заплатите 10 грн, на маршрутці — 18 грн. Заплатити 21 грн доведеться за поїздку у Сумах.
Тарифи на проїзд у громадському транспорті Запоріжжя складають: у комунальному автобусі — 10 гривень, у приватних маршрутках від 8 до 15 гривень.
Вартість проїзду у громадському транспорті Києва залежить від кількості поїздок та виду транспорту. Ціна за одну поїздку становить:
Жителі та гості столиці також мають можливість придбати проїзний квиток на місяць або половину місяця, як для одного виду транспорту, так і для кількох одночасно.
Найдешевший проїзд в Україні — в Херсоні. Там в останнє тарифи піднімали у 2022 році. З того часу проїзд у тролейбусах коштує 6 гривень, а у всіх маршрутках — 8 гривень.
В Одесі вартість проїзду в маршрутці одна з найвищих й складає 20 грн, трамвай і тролейбус коштують 15 грн.
У громадському транспорті Львова вартість проїзду — 25 гривень. Але це стосується тих випадків, коли пасажири купують паперовий квиток у водія. Для тих, хто оплачує проїзд безготівково, вартість проїзду складає: 13 грн — при оплаті загальною «ЛеоКарт», 6,5 грн — при оплаті студентською «ЛеоКарт» та 15 грн — при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC.
На диво, в Україні є міста, де громадяни їздять по місту безоплатно. У Харкові майже три роки — в період дії воєнного стану, метро, трамваї, тролейбуси, муніципальні автобуси возять людей безоплатно. До війни вартість проїзду складала 7 грн. При цьому на деяких комерційних автобусних маршрутах Харкова ціна з початку року зросла до 25 гривень.
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