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Насіння чіа - реальний суперфуд чи модне захоплення?

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 163

Здоровий спосіб життя сьогодні в тренді і невід'ємно пов'язаний з правильним харчуванням

У переліку найбільш відомих суперфудів не останнє місце сьогодні займає насіння чіа, яке за незвичайно корисні властивості називають панацеєю і дієтичним дивом

Сучасні дослідження підтверджують високу біологічну цінність насіння чіа, які визнані одними з найбільш корисних продуктів харчування на планеті.

Це унікальний концентрований коктейль з безлічі поживних речовин: вітамінів, мікроелементів, клітковини, рослинного білка, омега3-кислот і антиоксидантів, які дають силу і витривалість тілу, мають найважливіше значення для здоров’я мозку, дарують молодість і красу шкіри.

Крім того, насіння чіа — цілозернова їжа, органічно вирощена, без ГМО і глютену. Вона приносить організму величезну кількість поживних речовин з дуже невеликою порцією калорій.

Користь для організму

Продукт містить велику концентрацію білка і збалансований комплекс незамінних амінокислот, що робить його універсальною їжею для вегетаріанців і веганів.

Суперфуд рекомендуються людям з непереносністю глютену, а також для тих, хто страждає на алергію від яєць.

Насіння чіа багаті клітковиною, білками і Омега-3, тому попереджають ризик серцевих захворювань, підвищують «хороший» холестерин, нормалізують артеріальний тиск, розріджують кров, запобігаючи появі тромбів.

Продукт перешкоджає зростанню цукру в крові після прийому їжі з високим вмістом вуглеводів, що може бути корисним для людей з діабетом 2 типу.

Чіа можуть вважатися відмінним джерелом кальцію для тих, хто не вживає молочні продукти. Вони містять кальцій, фосфор, магній і білок, які важливі для здоров’я зубів і кісток, тому рекомендуються людям при проблемах опорно-рухового апарату.

Високий вміст розчинних волокон в насінні чіа визначають його як продукт для схуднення. Він здатний поглинати рідину до 10-12 разів більше своєї ваги, стаючи гелеподібним і розширюючись в шлунку. Це дає відчуття ситості, уповільнює засвоєння їжі і автоматично знижує кількість калорій, що поглинаються.

Клітковина живить корисні бактерії кишківника, а при поєднанні з кисломолочними продуктами прискорюється метаболізм і значно поліпшується мікрофлора, що дуже важливо для здоров’я і імунітету.

Зерно чіа — суперфуд краси, оскільки позитивно впливає на стан шкіри, сприяє схудненню, знижує частоту і інтенсивність «припливів» під час менопаузи, надає омолоджувальний ефект.

Фосфор, що міститься в чіа, покращує працездатність, позитивно впливає на пам’ять і настрій, а залізо підвищує гемоглобін.

Придбати чіа доцільно всім, хто часто хворіє на простудні та вірусні захворювання, мається від нетравлення шлунка, страждає від суглобових і м’язових болів.

Завдяки клітковині і великому комплексу нутрицевтиків у складі, вживання суперфуду покращує травлення, відновлює імунну та нервову системи організму. Це особливо важливо для людей похилого віку та дітей, яким можна давати його з восьмирічного віку.

Крім того, останні дослідження показали, що в насінні чіа є речовини, що перешкоджають виникненню раку молочної залози, товстого кишківника і простати.

Протипоказання та можливі побічні ефекти

Протипоказаннями до вживання чіа є: алергічна реакція на продукт; захворювання шлунково-кишкового тракту в стадії загострення; отруєння; діарея; гіпотонія; прийом антикоагулянтів, що розріджують кров.

Вагітним жінкам перед прийомом продукту варто обговорити це зі своїм лікарем.

Як вживати

Вживають насіння чіа в сирому вигляді, змішуючи з водою, молоком, кисломолочними продуктами. Їх можна додавати в смузі, каші, супи, салат і коктейлі, а також у вигляді борошна — в хліб, млинці і соус.

Найпростіший і оптимальний рецепт домашнього вжитку — ягоди, чіа, сир (кефір або йогурт).

Купуючи суперфуд звертайте увагу на запах: різкий і неприємний говорить про неправильне транспортування і зберігання. Такий продукт не рекомендується використовувати в їжу. Зберігати насіння слід герметично закритим в темному і сухому місці.

 

 

 

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Автор: Мирослава Українська
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