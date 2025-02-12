Офіційної інформації поки немає
12 лютого, близько 00.20 кременчужани чули серію вибухів та постріли.
Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників у області.
Офіційної інформації від облвійськадніністрації поки не надходило.
Близько 00.50 лунали повторні вибухи.
Нагадаємо, що напередодні через ракетний удар без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.
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