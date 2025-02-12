Кременчужани чули серію вибухів (доповнено)

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12 лютого, близько 00.20 кременчужани чули серію вибухів та постріли.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників у області.

Офіційної інформації від облвійськадніністрації поки не надходило.

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Близько 00.50 лунали повторні вибухи.

Нагадаємо, що напередодні через ракетний удар без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.