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В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

Вчора, 22:32 Переглядів: 160

Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн

Міністерство оборони України презентувало проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, яка готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомили на сайті відомства. 

Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби.

Що ще передбачає контракт:

  • Щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн,
  • Можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя»
  • Навчання за державний кошт в українських вишах
  • Безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування
  • Право на виїзд за кордон після року служби. 

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту.

Як подати заявку

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.


Нагадаємо, на початку січня Верховна Рада ухвалила закон про введення базової військової підготовки: хто проходитиме.


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Автор: Телеграф
Теги: добровольці Міноборони
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