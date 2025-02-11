В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

Вчора, 22:32 Переглядів: 160

Міністерство оборони України презентувало проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, яка готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомили на сайті відомства.

Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби.

Що ще передбачає контракт:

Щомісячне грошове забезпечення — до 120 000 грн,

Можливість отримати іпотеку під 0% після завершення контракту в межах програми «єОселя»

Навчання за державний кошт в українських вишах

Безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування

Право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту.

Як подати заявку

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.



