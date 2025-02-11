В Україні презентували контракт для 18-24-річних добровольців

Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн
Міністерство оборони України презентувало проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, яка готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомили на сайті відомства.
Доброволці зможуть підписати контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта — під час служби.
Що ще передбачає контракт:
Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 1 рік після завершення контракту.
Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
Нагадаємо, на початку січня Верховна Рада ухвалила закон про введення базової військової підготовки: хто проходитиме.
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