На Полтавщині за минулий рік понад 500 людей з інвалідністю знайшли роботу — ПОВА

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Зокрема, працюють люди на посадах водіїв, трактористів, медпрацівників, юристів, а також на державній службі

Протягом 2024 року на Полтавщині працевлаштували 531 людину з інвалідністю. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

В області діє програма компенсації, завдяки якій бізнеси створюють адаптовані до стану здоров’я умови для працевлаштування. Так минулого року 58 роботодавців отримали 3,6 мільйона гривень державної підтримки — таким чином вони облаштували 65 робочих місць для працівників з інвалідністю 1 та 2 групи.

Зокрема, завдяки цьому працівників забезпечили комп’ютерною технікою, ортопедичними меблями та спецодягом. Облаштовували також робочі місця поручнями, терміналом з тактильним дисплеєм, протиковзним покриттям.

Нагадаємо, минулого року ми писали про хлопця з інвалідністю Олега Сергачова, який працює лише за допомогою одного пальця лівої ноги.