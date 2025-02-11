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На Полтавщині за минулий рік понад 500 людей з інвалідністю знайшли роботу — ПОВА

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

 

Зокрема, працюють люди на посадах водіїв, трактористів, медпрацівників, юристів, а також на державній службі

Протягом 2024 року на Полтавщині працевлаштували 531 людину з інвалідністю. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

В області діє програма компенсації, завдяки якій бізнеси створюють адаптовані до стану здоров’я умови для працевлаштування. Так минулого року 58 роботодавців отримали 3,6 мільйона гривень державної підтримки — таким чином вони облаштували 65 робочих місць для працівників з інвалідністю 1 та 2 групи.

Зокрема, завдяки цьому працівників забезпечили комп’ютерною технікою, ортопедичними меблями та спецодягом. Облаштовували також робочі місця поручнями, терміналом з тактильним дисплеєм, протиковзним покриттям.

Нагадаємо, минулого року ми писали про хлопця з інвалідністю Олега Сергачова, який працює лише за допомогою одного пальця лівої ноги.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: biz.censor.net
Теги: люди з інвалідністю робота
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