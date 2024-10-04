У Парку Миру з’явився новий модульний туалет, але скористатися ним можна лише наполовину

У кременчуцькому Парку Миру встановили новий модульний туалет. Проте повноцінно свою роботу він поки не виконує.
На минулих вихідних журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили, що туалет був зачинений. Сьогодні ж, 4 жовтня, одна кабінка працює, а інша так і лишилася зачиненою — ми спостерігали близько пів години, але ніхто з відвідувачів звідти не виходив.
Дізнатися більше про роботу нового туалету ми вирішили у директора парку Віталія Добрунова.
За словами керівника парку, наразі в іншій кабінці є ще певні неполадки — ємність для рідкого мила протікає і ним заливає усю підлогу. Проте найближчим часом із цією проблемою обіцяють розібратися і в новому туалеті працюватимуть обидві кабінки.
Віталій Добрунов додає: ніяких незручностей у відвідувачів це не викликає:
Нагадаємо, на встановлення модульного туалету у Парку Миру зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради виконком виділив півтора мільйона гривень.
Встановлення цього туалету міський голова Віталій Малецький анонсував ще у травні на одному із засідань виконкому. Тоді мер зазначив, що туалети встановлять у тому випадку, якщо у міста «будуть кошти». Встановити модульний туалет планують також і у Міському саду.
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