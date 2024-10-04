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У Парку Миру з’явився новий модульний туалет, але скористатися ним можна лише наполовину

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 288

 

На встановлення модульного туалету у парку міська рада виділила півтора мільйона гривень

У кременчуцькому Парку Миру встановили новий модульний туалет. Проте повноцінно свою роботу він поки не виконує.

На минулих вихідних журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили, що туалет був зачинений. Сьогодні ж, 4 жовтня, одна кабінка працює, а інша так і лишилася зачиненою — ми спостерігали близько пів години, але ніхто з відвідувачів звідти не виходив.

 

Дізнатися більше про роботу нового туалету ми вирішили у директора парку Віталія Добрунова.

За словами керівника парку, наразі в іншій кабінці є ще певні неполадки — ємність для рідкого мила протікає і ним заливає усю підлогу. Проте найближчим часом із цією проблемою обіцяють розібратися і в новому туалеті працюватимуть обидві кабінки.

Віталій Добрунов додає: ніяких незручностей у відвідувачів це не викликає:

— Якби була велика черга — ми б відкрили й другу кабінку без рідкого мила. А так поруч є і старий туалет, ніяких проблем чи черг через те, що одна кабінка не працює, немає.

Нагадаємо, на встановлення модульного туалету у Парку Миру зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради виконком виділив півтора мільйона гривень.

 

Встановлення цього туалету міський голова Віталій Малецький анонсував ще у травні на одному із засідань виконкому. Тоді мер зазначив, що туалети встановлять у тому випадку, якщо у міста «будуть кошти». Встановити модульний туалет планують також і у Міському саду.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Телеграф
Теги: туалет модульний туалет Парк Миру
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