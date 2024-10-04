У Хоролі зіткнулися легковик та мотоцикл: поліція встановлює деталі

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Учора, 3 жовтня, близько 07.30 у Хоролі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль BMW з 38-річним водієм за кермом та мотоцикл Bajaj Boxer BM 150 X, яким керував 60-річний місцевий водій.

Внаслідок аварії потерпілого мотоцикліста із травмами ушпиталили до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження потерпілому) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві на одному з перехресть зіткнулися автомобіль та мотоцикл.